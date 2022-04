Un bel sorriso fa acquistare sicuramente tanti più punti nel modo in cui ci si presenta. Per poterlo vantare, anche le labbra hanno la loro importanza. Averle morbide e idratate è assolutamente fondamentale, così come evitare antiestetiche screpolature.

Quando, però, la natura decide di darci labbra sottili e poco voluminose, i rimedi non sono proprio tantissimi. Tralasciando chirurgia e filler, il trucco è sempre un valido rimedio per rimpolpare un labbro superiore o inferiore troppo sottile e in modo naturale.

Una recentissima tendenza che impazza su Social quali TikTok o Instagram mostrerebbe come avere labbra voluminose e naturalmente rosate con pochi e semplici passaggi. Ecco, subito, di cosa si tratta e quali cosmetici usare per ricrearla sulle proprie labbra a qualsiasi età.

Un cosmetico che tutti conoscono per regalare guance rosate

Tutti conoscono il blush, un tempo noto anche come fard. Si tratta del cosmetico che si applica sulle guance per renderle naturalmente rosate e candide. Si può, addirittura, decidere di prepararlo autonomamente con ingredienti naturali per avere guance dall’aspetto assolutamente in salute. E basterebbe applicarlo in questi punti precisi per avere bellissime guance scolpite.

Quello che molte persone possono non sapere è che il blush è il cosmetico base per ricreare una delle ultime tendenze labbra più in voga. Ecco il trucco per avere labbra più carnose, da conoscere assolutamente.

Si chiamano Flushed lips, le labbra del momento leggermente colorate, conosciute anche come Blushed Lips. Ma come ricrearne l’effetto sulle proprie labbra? Servono un blush in crema o una tinta labbra molto leggera e ripetere questi passaggi.

Ecco il trucco per avere labbra più carnose e grandi naturalmente con questa tendenza che spopola

È assolutamente bandito l’utilizzo di una matita labbra colorata per il contorno, che renderebbe l’effetto rimpolpante artificiale. Queste labbra “arrossite” somigliano molto alle labbra alla coreana o Korean Lips. Ma, mentre per quest’ultime il colore trova applicazione solo nella parte centrale, le Flushed richiedono un’applicazione piena sul labbro.

Dopo un regolare scrub, un balsamo o una maschera labbra, applicare un blush in crema in tinta con il proprio incarnato. Può trattarsi di un rosa più o meno intenso. La texture, però, deve essere poco trasparente, perché deve trattarsi di un prodotto coprente. Vanno bene anche i rossetti matte.

Applicare una matita trasparente sui bordi delle labbra può essere utile per non uscire fuori dai contorni. Picchiettare il prodotto scelto con il polpastrello o con un pennello dal centro verso l’esterno. Se il colore è eccessivo, il consiglio è di tamponare con carta l’eccesso.

