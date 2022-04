Tra i pesci di stagione ad aprile troviamo acciughe, sogliole, sardine, alici, San Pietro, ricciola, scampo, scorfano e molti altri. Anche lo sgombro è un prodotto ittico facile da reperire in questo periodo. Si tratta di una specie di pesce azzurro, per via della caratteristica colorazione del dorso. E questi prodotti sono abbastanza economici, ma veramente molto saporiti se consumati nel periodo giusto dell’anno.

Con lo sgombro si possono preparare un gran numero di ricette. C’è chi lo prepara in bianco, chi lo serve con un contorno di piselli e chi lo fa alla pizzaiola. Ecco, ad esempio, qualche idea di ricetta dalla quale prendere spunto:

risotto con zucchine e sgombro;

sgombri al limone e rosmarino;

fagioli, cicoria e sgombro;

filetti di sgombro con crema di patate e funghi.

La ricetta che segue, tuttavia, avrebbe dalla sua parte velocità e facilità di preparazione. Si tratta del deliziosissimo sgombro in umido.

Gli ingredienti per 4 persone

mezzo chilogrammo abbondante di sgombro (peso sgocciolato);

800 grammi di polpa di pomodoro;

olive nere denocciolate q.b.;

capperi sott’aceto q.b.;

olio d’oliva q.b.;

prezzemolo a piacere;

sale e pepe q.b.

Sembra incredibile ma bastano 10 minuti per questo secondo di pesce in umido con pomodoro che si prepara comodamente in padella

Questa ricetta dello sgombro in umido è veramente facile e velocissima. Basterà munirsi di una padella, in cui versare l’olio d’oliva. Aggiungere la polpa del pomodoro e i capperi ben scolati e strizzati dall’aceto. Se decidiamo di usare quelli sotto sale è preferibile lavarli accuratamente e salare di meno il pesce.

Aggiungere anche le olive intere o tagliate a rondelle, il prezzemolo precedentemente tritato, il sale e il pepe. Bisognerà cuocere questi ingredienti per circa 5 minuti a fuoco medio. A questo punto, è il momento di avviare la cottura del pesce. In padella bastano 10 minuti per questo secondo di pesce eccezionalmente saporito.

Adagiare i filetti di sgombro nel condimento con delicatezza, per non romperli. Dopo aver alzato la fiamma, cuocerli per 5 minuti con coperchio. Salare e pepare il pesce e girarlo delicatamente per farlo insaporire anche dall’altro lato.

Qualche ultimo consiglio utile

Meglio gustare il pesce ben caldo ed evitare di stracuocerlo. Per la ricetta, occorrerà usare i filetti di sgombro, molto pratici e comodi da preparare. Altrimenti, per usare quello fresco, ecco alcuni dei segreti per pulire dalle spine e sfilettare correttamente il pesce.

