Il blush è l’elemento del make up che serve a colorare le guance, dopo aver scolpito il viso con la terra. Un tocco finale d’illuminante e il viso apparirà perfetto e sfilato. La Redazione della sezione Beauty di ProiezionidiBorsa intende cogliere una sfida allettante: come realizzare un blush totalmente naturale per far sorridere le guance di salute. Ecco, quindi, come realizzare un blush fatto in casa con sole tre polveri.

Ingredienti

a) 20 grammi di amido di mais; b) 20 grammi di polvere di radice di barbabietola; c) 10 grammi di cacao in polvere.

Qualche premessa di base

Questo procedimento serve a ottenere un blush dal colore rosa accesso, con qualche punta di fucsia. Tale colore è perfetto per carnagioni chiare e dal sottotono freddo. Per carnagioni più olivastre o tendenti al giallo (e quindi, in genere, dal sottotono caldo) meglio utilizzare un blush più aranciato.

Come fare? Basta semplicemente giocare con i colori di ingredienti naturali. Sostituendo gli ingredienti, è possibile ottenere la colorazione perfetta per la propria carnagione.

Le carnagioni con sottotono caldo possono provare ad aggiungere ingredienti come la polvere di cannella o la curcuma. Queste polveri naturali conferiranno delle punte di giallo-arancio perfette per questo genere di carnagione.

Come ottenere un blush rosato

È il momento di capire come realizzare un blush totalmente naturale per far sorridere le guance di salute. Per ottenere un blush rosato e con punte di fucsia, basta semplicemente mescolare con cura queste tre polveri.

Per un risultato liscio e senza grumi consigliamo di setacciare le tre polveri. È possibile acquistare la polvere di radice di barbabietola sul web, o nelle erboristerie più fornite. Questa è il risultato dell’essiccazione e della polverizzazione dell’omonimo vegetale.

Le quantità di cacao e barbabietola possono variare per ottenere un rosa più intenso o meno intenso. Per un blush dai toni marroni più caldi far prevalere la percentuale di cacao in polvere; viceversa, per un blush più rosato, abbondare con la polvere di barbabietola.