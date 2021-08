Si dice che un nuovo taglio di capelli sia l’inizio di una nuova vita. Cambiare il proprio look è, infatti, sinonimo di coraggio e di ripresa. È possibile cambiare e riprendere la propria vita in mano a 50 anni? Assolutamente sì. Come affermato poc’anzi, un nuovo taglio e via. Si ricomincia.

I 50 sono degli anni splendidi e non bisogna pensare alle cose negative come il tempo che passa. Sono gli anni più belli perché sono il fulcro dell’esperienza, della maturità e del cambiamento. E proprio su quest’ultimo punto soffermeremo la nostra attenzione, perché a 50 anni si può ancora cambiare.

Spesso ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo. A volte basta davvero poco per sentirci più belle agli occhi nostri e degli altri. Basta davvero poco, come un nuovo taglio di capelli e un nuovo look.

Ecco perché consigliamo la lettura di questo articolo per scoprire quale accessorio degli anni ’40 andrà di moda quest’autunno e quali saranno le scarpe in tendenza e intramontabili.

Cambiando il proprio stile e andando di pari passo con le tendenze, sicuramente anche a 50 anni avremo più fiducia e consapevolezza di noi stesse.

Così come cambia la moda, cambia anche il modo in cui portare i capelli ed ecco il taglio di capelli perfetto dopo i 50 anni che ringiovanisce e snellisce il viso.

Un taglio per ogni lunghezza

Per chi ha i capelli lunghi

Per le 50enni che amano i capelli lunghi, il taglio che andrà di moda e, soprattutto, perfetto per snellire e ringiovanire il viso è lo scalato oltre le spalle. La frangia laterale starà benissimo ma sarebbe ancora più chic con la riga in mezzo, stile anni ‘80. Per quanto riguarda la piega, sarebbe meglio rendere i capelli ondulati soprattutto se decidessimo di fare la riga in mezzo. Vaporosi e raffinati, perfetti per ogni occasione.

Se, invece, si preferissero i capelli lisci, ricordiamo di chiedere al parrucchiere il taglio scalato con frangia laterale e un bel colore vivace e con delle sfumature della stessa tonalità.

Per chi ha i capelli corti

Per le 50enni che amano i capelli corti, il taglio che andrà di moda quest’autunno è l’audace undercut. Si tratta di un taglio caratterizzato da ciocche di lunghezza variabile e irregolare, dove le ciocche sono più lunghe al centro e più corte nelle parti laterali e la frangia briosa portata indietro. Davvero pratico e sbarazzino.

Ma si aggiunge anche un altro taglio, caratterizzato dalla totale assenza di simmetria. Una parte laterale più corta rispetto all’altra e frangia allo stesso modo asimmetrica.

Ecco il taglio di capelli perfetto dopo i 50 anni che ringiovanisce e snellisce il viso

Non dobbiamo avere paura di osare perché i 50 anni rappresentano un’età bellissima in cui è possibile fare tutto con coraggio e determinazione. Il look e il taglio di capelli riflettono la personalità e non c’è nulla di più soddisfacente che affermare il proprio “io” in questo modo.