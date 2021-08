Il 2021 è stato sicuramente l’anno dei matrimoni. Infatti, ci sono stati i matrimoni rimandati del 2020 a causa del Covid 19 e quelli programmati per quest’anno. Insomma, un vero tour de force per gli invitati che praticamente ogni settimana avevano un nuovo matrimonio a cui partecipare.

Possiamo pensare che sia finita, ma continua la stagione dei matrimoni ed ecco gli abiti da sposa alla moda da indossare. L’abito da sposa è quell’abito che resterà nel cuore per sempre. Sono degli abiti magnifici, realizzati con amore, con cura e che dietro nascondono un bellissimo significato. Trovare, però, l’abito giusto non è affatto semplice, anzi forse è la cosa più complessa del matrimonio. Però, alla fine lo si trova sempre: un abito perfetto che renderà tutto magico.

Scegliere il vestito da sposa, quindi, è assai difficoltoso, e sicuramente prima di acquistarne uno bisogna pensare a molte cose. Ad esempio, la location che abbiamo scelto sarà adatta al vestito con lo strascico di due metri? Ci sarà la necessità di un cambio d’abito? Si passerà tutta la cerimonia con la coda del vestito arrotolata al braccio per evitare che tocchi terra? Ci sono moltissime domande da farsi prima di acquistare il vestito. Vediamo, però, alcune proposte dal mondo delle collezioni sposa così ci possiamo fare un’idea e magari troviamo l’abito perfetto, oppure semplicemente un’idea di quello che potrebbe essere.

Alcune idee dalle collezioni moda

Partiamo subito con il botto. È, infatti, recente la notizia del lancio della prima capsule collection di abiti da sposa di Giambattista Valli. La collezione si chiama “The Love Collection” e si compone di 17 look che includono linee corte, abiti da sera e tailleur pantaloni. Questo perché, in realtà, per il creativo non è una semplice collezione di abiti da sposa, ma sono “abiti per occasioni speciali”. Un altro brand che eccelle negli abiti da sposa è Pronovias. Infatti, le collezioni di questo brand sono sempre più amate. Un ulteriore brand amatissimo è Atelier Emé, che realizza incantevoli vestiti.

Questi sicuramente sono brand storici che realizzano abiti da sposa. Poi ce ne sono altri che, invece, si stanno avvicinando a questo mondo inserendo nelle collezioni Haute Couture 2021 abiti da sposa. Partiamo dal dress minimal di Fendi arrivando fino a quello a bozzolo di Schiaparelli, passando per quello settecentesco di Chanel e quello impero di Dior.

