Con l’arrivo della bella stagione in tante hanno bisogno di rinfrescare il proprio look a partire dai capelli. Nuovo colore, nuovo taglio, nuove cure per ridare forza e splendore ai capelli stressati dai rigori dei mesi invernali. Ma come scegliere il taglio più adatto ai propri capelli e ai propri lineamenti del viso? Sicuramente chiedere un consiglio al nostro hair stylist aiuta a fugare molti dubbi. Ma c’è comunque un’alternativa.

Ecco il taglio alla moda, facile da gestire, che valorizza tutti i tipi di capelli e che spopolerà nell’estate 2021

Stiamo parlando del long bob, che punta tutto sulla media lunghezza, sempre attuale e dalla linea raffinata. Questo caschetto che scende oltre il mento e sfiora le clavicole è il giusto compromesso per tutte. È la soluzione ideale sia per chi non ama le lunghezze abbondanti sia per chi non riesce a gestire i tagli più corti. Ed è perfetto per tutti i tipi di capelli: ricci, mossi, lisci, spessi o sottili, il long bob assicura sempre un bellissimo risultato. La versione più cool per l’estate 2021 vuole il long bob pieno o leggermente scalato, ma sempre morbido e con una caduta naturale.

Ad ognuna il suo long bob

Partendo dalla stessa base, sarà poi il proprio hair stylist a adattarlo alla forma e ai lineamenti del proprio viso. Ecco, comunque, qualche suggerimento da tenere in considerazione prima di procedere con il taglio.

a) Se il viso è ovale, sarà meglio optare per un long bob mosso, dal ciuffo corto e con la riga laterale;

b) se il viso è tondo, invece, puntare tutto su un long bob asimmetrico e liscio;

c) se il viso è squadrato, si interviene con strategici colpi di forbici e sfumature.

Come asciugare i capelli

Con l’arrivo dell’estate, meglio mettere da parte phon e piastre e puntare tutto su un’asciugatura naturale. E se non si riesce proprio a rinunciare al diffusore, allora meglio usare una temperatura bassa e potenza intermedia per non rovinare i capelli. Per assicurare un effetto naturale impeccabile meglio tamponare i capelli lavati con un asciugamano in microfibra, senza strofinarli. Mai strofinare le radici che altrimenti si aprono e fanno perdere volume e definizione. Gli alleati per l’estate? Un siero anticrespo e uno spray salino per un effetto “capelli spiaggia”.

