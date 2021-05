L’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe è importante tanto quanto la nostra. Consideriamo, poi che i nostri amici pelosi basano la loro vita essenzialmente sul mangiare, sul dormire, sul giretto e sulla compagnia dei padroni. Ovvio che l’alimentazione rappresenti anche per loro un momento importantissimo della giornata. Vediamo perché sempre più italiani stanno rivoluzionando la dieta quotidiana di gatti e cani seguendo questa nuova e particolare alimentazione in grado di rendere il pelo più bello.

La dieta BARF e la sua composizione

Sicuramente i nostri Lettori più attenti alla cronaca dei quattro zampe, avrà sentito parlare della dieta BARF. Un acronimo, ossia un’abbreviazione delle parole americane che stanno a indicare il contenuto stesso della dieta. Le sue caratteristiche principali sono un’alimentazione iperproteica a base di carne cruda.

Al suo interno, troveremo non solo polpa, ma anche ossa, interiora e muscolo. Il tutto macinato assieme a frutta e verdura. Sono completamente esclusi dalla BARF i cereali e il grano, spesso presenti invece negli alimenti industriali. Quindi, chi segue per i propri animali questa alimentazione, elimina completamente mangime secco e umido.

Pro e contro di questa dieta innovativa

Come accade spesso in un’innovazione, ci sono sostenitori e detrattori. Così avviene anche per questa dieta. Chi la segue, vuole che il proprio animale domestico abbia maggiore forza, ossa e denti più robusti, più massa magra, più anticorpi e un pelo più bello e splendente. Ecco, perché sempre più italiani stanno rivoluzionando la dieta quotidiana di gatti e cani seguendo questa nuova e particolare alimentazione in grado di rendere il pelo più bello.

I fattori negativi

Dal canto loro, i detrattori della BARF, sostengono che questa dieta, se non basata su cibi freschissimi e controllati, può portare a delle intossicazioni alimentari. Qualcuno sostiene anche che non sia una dieta particolarmente ideale per cani tendenzialmente mordaci e aggressivi. La carne cruda, mangiata tutti i giorni, potrebbe infatti destare l’istinto più violento di un cane, potenzialmente pericoloso. Il nostro consiglio, basato sull’esperienza pluriennale, è quello di consultare il nostro veterinario prima di iniziare un’eventuale dieta di questo tipo.

Approfondimento

Guai se il postino si avvicina a casa, ecco come far capire al nostro cane che il poveretto non è una preda da attaccare