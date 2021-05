Oramai è noto che continuano ad aumentare i centri estetici e le persone che li frequentano, sia uomini che donne. Il motivo è molto semplice, perchè prendersi cura del proprio corpo quotidianamente è importante a qualsiasi età, per apparire sempre al meglio ed in forma.

Tra i vari trattamenti di bellezza, lo scrub ci aiuta a migliorare il colorito e la struttura della nostra pelle.

In questo articolo proponiamo l’eccezionale scrub fai da te per rigenerare e donare alla nostra pelle lucentezza, morbidezza ed elasticità. Il composto è facile da preparare, non richiede molto tempo ma soprattutto riusciremo ad eliminare le cellule morte della pelle, contrastando l’invecchiamento cutaneo e favorendo la loro rigenerazione. La nostra pelle ci apparirà immediatamente tonica, levigata e fresca.

L’ingrediente principale dello scrub consigliato è l’argilla rosa.

L’argilla rosa è una particolare miscela di argilla rossa e bianca, ed è molto utilizzata per la preparazione di cosmetici tra cui le maschere per il corpo.

Le sue proprietà sono tante, migliora il colorito della pelle, stimola la circolazione, ha proprietà cicatrizzanti, purificanti e lenitive.

Ingredienti per la realizzazione dello scrub

a) 2 cucchiai di argilla rosa;

b) 6 cucchiai di sale fino;

c) 6 cucchiai di olio di girasole, o di riso o di oliva.

Preparazione

Amalgamare il sale con l’argilla rosa e poi aggiungere l’olio facendo in modo che il sale si bagni del tutto senza lasciare parti asciutte.

Come applicare lo scrub

Lo scrub va applicato sulla pelle umida, quindi il momento giusto è quando dobbiamo fare la doccia. Bagnare la pelle ed applicarlo massaggiando delicatamente, eseguendo dei movimenti circolari con le dita. Risciacquare il corpo ed applicare una crema o un olio. Lo scrub va eseguito ogni quindici giorni ed è importante farlo regolarmente.

Questo scrub si può anche comprare

Alcune profumerie comunque vendono prodotti per lo scrub con l’argilla rossa.