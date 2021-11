L’inverno sta per arrivare con le sue temperature rigide. Anche se i raggi del sole sono ancora tiepidi, la mattina e la sera il freddo penetra nelle ossa. Ecco perché in molte città i riscaldamenti sono già a pieno regime.

Ma per riscaldare il nostro corpo infreddolito i termosifoni possono non bastare. Infatti, dopo una giornata trascorsa fuori, l’organismo ha bisogno di riscaldarsi dall’interno. In nostro aiuto arrivano i legumi e le abbondanti e nutrienti verdure di stagione. Come sappiamo, queste due famiglie di alimenti sono alla base di una dieta salutare ed equilibrata. Ecco perché l’OMS consiglia di consumarne almeno 5 porzioni abbondanti al giorno.

Non c’è modo migliore per unire questi ingredienti che una bella zuppa stagionale. In questo articolo abbiamo visto come preparare una magnifica zuppa di porcini e castagne. Ne basta qualche cucchiaiata perché il corpo intirizzito risulti immediatamente sollevato dal freddo.

Purtroppo, però, molte persone evitano i legumi perché li digeriscono difficilmente. Spesso la pancia si gonfia e si soffre di meteorismo. Ma possiamo rassicurarci, non c’è alcun motivo per rinunciare ai legumi. Ecco l’ingrediente segreto da aggiungere ai legumi per digerirli meglio e arricchirli di antiossidanti senza gonfiare. Lo sveleremo tra poco in questo articolo.

Come evitare controindicazioni

La regola fondamentale per cuocere i legumi è metterli a bagno in acqua fredda. Ogni legume, poi, avrà un’indicazione diversa di ammollo. Ecco perché è importante seguire le indicazioni sulla confezione o quelle del rivenditore stesso.

L’ammollo elimina tutti gli amidi contenuti nei legumi. Proprio questi rendono difficile la cottura. Un altro trucco consiste nel cambiare l’acqua di ammollo almeno 2 volte (ogni 8 ore circa). Così si eliminano quelle sostanze che ostacolano l’assorbimento di ferro e sali minerali contenuti nei legumi stessi. Ma per rendere i legumi ancor più innocui e benefici per il nostro intestino, c’è ancora una cosa che dobbiamo fare.

Ecco l’ingrediente segreto da aggiungere ai legumi per digerirli meglio e arricchirli di antiossidanti senza gonfiare

Dopo l’ammollo, i legumi devono essere risciacquati prima della cottura. A questo punto bisogna aggiungere nuova acqua fredda pulita. Con essa, c’è un altro ingrediente che molti di noi abbiamo in casa. Anzi, per la precisione non è solo uno, perché possiamo scegliere in base ai nostri gusti.

Si tratta dello zenzero, un alimento incredibile quando vogliamo risolvere problemi intestinali. Utilissimo in caso di nausea e gonfiori, se aggiunto in cottura ai legumi, riduce la fermentazione. La presenza di gingeroli, infatti, aiuta a migliorare il funzionamento dell’intestino. Inoltre, sappiamo che lo zenzero è usato come antinfiammatorio e possiede un’ottima quantità di antiossidanti. Ecco perché, oltre a rendere digeribili i nostri legumi, li arricchiremo di sostanze benefiche per l’organismo.