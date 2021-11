Per i prossimi mesi è molto probabile che a causa del freddo trascorreremo più tempo in casa, magari in compagnia di amici e parenti. Visto che qualcuno potrebbe venire a farci visita più spesso del solito, perché non accoglierlo in una casa fiorita e profumata tutto l’anno?

Alcune piante, infatti, grazie ai loro colori sgargianti e al loro gradevole aroma riescono a rendere di gran classe anche le case più modeste. Già in precedenza avevamo indicato come avere appartamenti eleganti e signorili da fare invidia con questi facili segreti per begonie in vaso.

Questa pianta non solo è un’esplosione di colori ma sta spopolando perché aiuterebbe a purificare l’aria.

Ogni fiore un significato

Perfetta per balconi, terrazzi e giardini ma ottima anche per arredare gli interni, questa pianta produce dei meravigliosi fiori dai colori brillanti. È la gerbera, pianta arrivata in Europa solo nell’Ottocento ma che da allora ha conquistato gli appassionati di giardinaggio grazie alla sua resistenza.

Le varietà sono circa 100 ed ogni colore rappresenta un significato diverso. Ad esempio gerbere dai petali arancioni rappresentano allegria e positività, mentre quando vengono regalate rappresentano affetto e stima. Nel caso di gerbere rosse, invece, il significato è quello dell’amore e dalla passione, un po’ come le rose.

Queste piante possono raggiungere i 60 cm di altezza e il fiore ricorda molto quello della margherita dai petali carnosi e setosi. Questa caratteristica ha fatto guadagnare alla gerbera anche il nome di margherita del Transvaal o di Barberton.

Questa pianta non solo è un’esplosione di colori ma sta spopolando perché aiuterebbe a purificare l’aria

Inoltre la gerbera è annoverata tra le piante capaci di aiutare a migliorare la qualità dell’aria degli ambienti assorbendone alcune particelle. Nel caso specifico, questa pianta sembrerebbe essere un buon aiuto all’assorbimento di trielina. La gerbera è particolarmente apprezzata per la capacità di adattamento agli ambienti sia interni che esterni. È possibile abbellire il terrazzo interrando direttamente la pianta o coltivarla comodamente in vaso dentro casa. Sarà sufficiente garantire un ambiente non troppo umido, e dosi non troppo abbondanti di acqua e una buona quantità di luce.

Predilige terreni non troppo pesanti e che favoriscano il drenaggio dell’acqua che potrebbe stagnare e rovinarla. Infatti, se è vero che la gerbera resiste splendidamente all’attacco degli insetti, potrebbe subire marciumi se non viene controllata l’umidità.

