I fichi sono deliziosi frutti di fine estate diffusi nelle zone mediterranee. Questi frutti sono perfetti per realizzare golosi dessert oppure per accompagnare alcuni formaggi.

Poiché la loro stagione dura poco possiamo provare a conservarli e consumarli nei mesi che verranno.

Invece oggi ci vogliamo dedicare ai fichi. Dunque, ecco il segreto della nonna per conservare i fichi ed averli deliziosi per mesi. Per farlo ci serviranno davvero pochissimi ingredienti.

Ma perché dovremmo conservare i fichi? Oltre a poterli assaporare per mesi, dobbiamo sapere che questi frutti sono straordinariamente ricchi di potassio.

Questa loro caratteristica pare ci aiuti a tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Inoltre, sono frutti anche ricchi di fibre che contribuiscono al controllo del peso e alla regolarità intestinale.

Dopo aver scoperto tutti gli straordinari benefici dei fichi vediamo come possiamo conservarli al meglio grazie all’esperienza delle nonne.

Innanzitutto, scegliamo frutti non troppo maturi e possibilmente di medie dimensioni. In questo modo potranno cuocere meglio e senza sfaldarsi. Procuriamoci un chilo di fichi e laviamoli delicatamente con acqua corrente. Riponiamoli in una pentola capiente insieme ad un litro d’acqua.

Aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato all’acqua in pentola e portiamola a bollore. Quando l’acqua avrà raggiunto il bollore potremo spegnere la fiamma e lasciarli raffreddare. A questo punto prendiamo i fichi e pratichiamo con un coltello una croce alla base.

Per la seconda cottura usiamo una pentola dal fondo pesante. Aggiungiamo un litro d’acqua, un chilo e mezzo di zucchero, un bicchiere da liquore di rhum e una radice di zenzero. Accendiamo la fiamma e quando il contenuto della pentola inizia a bollire aggiungiamo anche i fichi.

I fichi dovranno cuocere per 90 minuti senza coperchio. In questo modo, il liquido diventerà sciroppo e si addenserà caramellando i frutti. Una volta terminata la cottura riponiamo i fichi ancora bollenti nei barattoli precedentemente sterilizzati. Ricopriamoli con lo sciroppo e chiudiamo i barattoli. Infine, capovolgiamo i barattoli fino al completo raffreddamento.

Consigli

Questo metodo della nonna permette di conservare i fichi e gustarli in tutto il loro sapore. Possiamo conservarli per almeno 6 mesi. Riponiamoli in un luogo asciutto e fresco, se possibile al riparo da fonti luminose e di calore.

Consigliamo di lasciarli riposare per qualche settimana prima di gustarli in modo che possano insaporirsi ancora di più.