Ci siamo mai chiesti come mai i telefonini oggi formano un blocco unico con la batteria? Che cosa significa questa scelta e che vantaggi o svantaggi ha? È solo un fatto estetico o nasconde qualcosa d’altro? Ecco allora il segreto che nessuno dice sul perché i telefoni oggi hanno la batteria che non si può togliere.

Motivi estetici

Sicuramente i telefoni che hanno la batteria incorporata alla scocca, hanno delle linee estetiche migliori. Sono più compatti e più fini, decisamente meno grossi di quelli con la batteria amovibile. Un guadagno per quanto riguarda la bellezza estetica, oltre alla tecnologia interna.

Impermeabilità

Altro vantaggio è quello della impermeabilità del telefono. Aver bloccato la batteria e ridisegnato il telefono permette anche di aggiungere delle guarnizioni con più facilità per rendere impermeabile il telefono almeno a spruzzi e polvere.

Ecco il segreto che nessuno dice sul perché i telefoni oggi hanno la batteria che non si può togliere

Ma veniamo al punto. Prima di tutto il telefono con la batteria in blocco unico, significa la possibilità di essere sempre rintracciati, per la funzione sempre attiva della localizzazione. E se anche questa fosse disattivata, ci sono altre funzioni che non lo sono e su cui non possiamo agire, attraverso le quali è possibile identificare i nostri movimenti.

Ma c’è anche una ragione commerciale. Quando il telefono aveva una batteria staccabile, se questa si guastava, bastava andare in negozio e comprarne una nuova. Ora invece bisogna cambiare il telefono. La durata media di una batteria per smartphone è da 1 a 3 anni, secondo l’uso. E allora si capisce quanto interesse commerciale ci sia dietro per far cambiare, soprattutto ai giovani, il telefono dopo in media ogni 2 anni.

Come far durare di più la batteria

Basta togliere il permesso ad alcune app come quelle dei social, di accedere alla posizione. Quindi per far ciò si va a “Impostazioni”, poi si apre la voce “Applicazioni o App”, si apre ancora “Gestione autorizzazioni” e si clicca su “Posizione”. A questo punto si può disattivare l’accesso alla posizione per le applicazioni che si ritengono non necessarie a questo scopo.

Disattivare anche gli aggiornamenti automatici. Inoltre spegnere Bluetooth e WI-FI se restano accesi senza scopo.

Questi gesti permetteranno alla batteria di lavorare meno e durare di più.