Strana abitudine quella di lasciare il cellulare nel frigorifero. Certamente suscita la nostra curiosità e ne vorremmo sapere di più. Il motivo non è banale, anzi ha la sua importanza. Per questo motivo ci chiediamo come mai qualcuno comincia a mettere il telefono nel frigorifero?

Una questione importante

Forse non ci abbiamo fatto attenzione, ma c’è una differenza di costruzione fra i vecchi e i nuovi modelli di cellulare. I primi avevano la batteria staccabile, mentre oggi la batteria forma un blocco unico con il telefono. Si dirà che forse ciò dipende dal fatto che si creano meno problemi fra la batteria e il corpo del cellulare. Eanche meno sporcizia.

Ma d’altro canto in questo modo il telefono è alimentato di continuo e la batteria fornisce sempre energia al telefono e alle app. Cosa molto utile per poter localizzare sempre il telefono attraverso il GPS.

Monitoraggio extra

E se si spegnesse il telefono? Si può sempre essere rintracciati con il sistema della triangolazione, che utilizza gli ultimi segnali inviati dal telefono.

E se si disattivasse solo il GPS? Oltre alla geolocalizzazione negli smartphone ci sono anche una serie di sensori come l’accelerometro, il barometro, il giroscopio e la bussola. Questi funzionano sempre e non possono essere disattivati per impostazioni del fabbricante. Con la batteria fissa vengono alimentati di continuo e forniscono continuamente alle app che li utilizzano informazioni sulla posizione.

Una ricerca americana

I ricercatori della Princeton University hanno mostrato come è possibile rilevare con esattezza dove si trovi una persona semplicemente utilizzando i dati forniti da questi meccanismi di rilevamento. Poiché questi non sono disattivabili, consegue che il cellulare o la persona che lo porta, sia sempre rintracciabile ovunque vada. Una questione che rimette in campo la privacy.

Una nuova abitudine. Come mai qualcuno mette il telefono nel frigorifero?

Come difendersi in questa situazione? Prima di tutto se si acquista un cellulare significa anche che lo si vuole utilizzare. In questo senso bisogna essere coscienti che parte della nostra libertà viene tolta da chi ha deciso di non poter disabilitare quelle funzioni.

In questo caso o si spegne il telefono, oppure si mette il cellulare in frigo, che avendo una struttura metallica creerebbe la classica gabbia di Faraday del 1837, per cui ogni segnale elettromagnetico verrebbe bloccato. Un frigo lo si trova dappertutto in un ristorante, a casa, in una stanza d’albergo. Prima però bisogna sincerarsi del range di funzionamento del cellulare sulle basse temperature. Ma una piccola gabbia Faraday la si può trovare anche in piccoli apparecchi domestici o crearsela appositamente. Sarebbe molto utile nelle auto.

Ma spegnere ogni tanto il cellulare non è una cattiva idea, visto che ne migliora anche la memoria e la velocità.