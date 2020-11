Che cosa rende il piatto più saporito se versare il sugo nella pasta oppure il contrario?

Sono proprio queste le piccole differenze che determinano il buon sapore di un piatto. Fino a quando non si scopre la verità probabilmente si sbaglierà sempre facendo il contrario, senza mai mangiare una gustosa pasta al pomodoro. Per questo motivo ci chiediamo che cosa rende il piatto più saporito, se versare il sugo nella pasta o il contrario.

Le due possibilità

Effettivamente ci sono solo due possibilità nell’unire la pasta e il sugo. O si getta la pasta scolata nel sugo, oppure il sugo appena cotto nella pasta. Qualcuno poterebbe pensare che sia la stessa cosa. Invece proprio non lo è.

Quando la pasta è cotta, arriva il momento di scolarla. Si prende lo scolapasta e si apre il rubinetto così che l’acqua di cottura non vada a finire da sola, troppo calda, nello scarico del lavandino.

Scolata la pasta, la si mette in un contenitore in vetro o ceramica, e gli si versa sopra il sugo. Si gira un po’ per amalgamare il sugo con la pasta e si mette a tavola. C’è chi fa cadere delle foglioline di basilico, chi invece sparge del parmigiano grattato.

Fatto sta che mettere insieme pasta e sugo in questo modo, significa non riuscire a fondere bene il sugo e la pasta. I sapori non riusciranno ad amalgamarsi a dovere e si perderebbe il vero giusto pieno.

Se si vuole un gusto veramente ben fuso fra la pasta e il sugo, allora bisogna procedere in questo modo.

Il sugo lo si mette in una padella capiente o in una pentola che possa accogliere la pasta appena scolata. Al sugo si aggiunge un mestolo di acqua di cottura e si versa nella padella anche la pasta. A fiamma bassa si mescola la pasta con il sugo per un paio di minuti, in modo tale che la pasta cominci ad assorbire bene il sugo di pomodoro. Si mette il tutto in un piatto di portata preriscaldato e si serve a tavola.

Questo è il modo giusto per gustare tutta la bontà della pasta col pomodoro. In questo modo sugo e pasta si fondono bene insieme e la pasta ha la possibilità di assorbire a dovere il buon pomodoro.

