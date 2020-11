Il 3 novembre quando il titolo quotava in area 2,085 ci siamo chiesti se il pattern in corso avesse lasciato o meno alle spalle il bottom poliennale. A quei prezzi, abbiamo consigliato acquisti di breve e medio lungo termine. Oggi torniamo sull’argomento per rispondere alla domanda se dopo un +50% in un mese, Fiera Milano ha segnato il bottom poliennale.

Fiera Milano (MIL:FR) è in forte rialzo a Piazza Affari + 3,66% e si porta a 2,975. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,806 ed il massimo a 6,42. Il titolo nell’anno 2005 ha segnato un top poliennale in area 8,42. Oggi, alla luce degli sviluppi della pandemia e della situazione economica del nostro Paese ed internazionale, possiamo dire che per questa società il peggio possa essere stato definitivamente archiviato?

Negli anni scorsi, abbiamo più volte messo l’accento sul valore e sui fondamentali di questa società che opera nel settore fieristico in Italia e all’estero e oggi non possiamo che rimarcare. Leggiamo raccomandazioni di altri analisti con target a 3 euro per azione. ma noi riteniamo che il potenziale sia decisamente molto superiore. In base alle comunicazioni societarie e ai bilanci, si prospetta che gli utili della società possano crescere di oltre il 108% all’anno.

Noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni per far salire ulteriormente le quotazioni.

Dopo un +50% in un mese, Fiera Milano ha segnato il bottom poliennale?

Per chi ha comprato il titolo sulla nostra indicazione del 3 novembre, oggi deve alzare lo stop loss di lungo termine a 2,23 con primo supporto a 2,82 e successivo 2,60. Chi vuole comprare il titolo oggi, deve mantenere quindi degli stop abbastanza ampi. ma riteniamo che il risk reward sia davvero ottimale. Non neghiamo infatti l’ipotesi che il titolo dai livelli attuali possa continuare a salire velocemente nel breve e a raddoppiare entro pochi anni.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta seguiremo la tendenza e i fondamentali del titolo.