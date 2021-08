L’estate oramai è quasi terminata e siamo tutti pronti per ripartire con la nostra routine familiare e lavorativa.

Non è facile ricominciare dopo esserci allontanati dalla quotidianità mettendo da parte i problemi e le difficoltà di ogni giorno.

Ovviamente, anche le nuove stagioni possono portare piacevoli sorprese quando meno ce lo aspettiamo.

Dobbiamo farci trovare pronti durante questo periodo di cambiamento perché ci saranno novità in vista per ogni segno zodiacale nel mese di settembre.

Esiste infatti una relazione tra le stagioni e i segni zodiacali che si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra.

Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini differenti che influiscono sui segni, sul modo di pensare e quello di comportarsi.

Ecco il segno zodiacale più fortunato in amore nel mese di settembre 2021

Sarà un mese fortunato per i segni d’acqua, in particolare per tutti quelli nati sotto il segno dello Scorpione.

Questo periodo sarà molto favorevole per tutti i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre che hanno piacevoli novità in vista.

Soprattutto a partire dal dieci settembre il pianeta Venere si sposterà in questo segno, accompagnandolo per qualche tempo.

Nel periodo estivo qualche Scorpione potrebbe aver vissuto un periodo difficile, soprattutto nella prima parte.

Possiamo ormai considerarlo solo un ricordo perché inizia un periodo sensazionale sia per le nuove coppie che per quelle di vecchia data.

Si ritroverà la passione con il proprio partner, tornando ad essere quella degli inizi, potendo vivere una nuova luna di miele.

Anche gli altri segni d’acqua potranno godere di questo periodo fortunato in amore: soprattutto il Cancro e il Pesci.

Il primo troverà delle difficoltà nella prima parte del mese perché Venere e Mercurio sono entrambi in posizione sfavorevole.

Ma dal dieci settembre anche per questo segno, Venere tornerà favorevole e tutte le difficoltà sentimentali potranno essere lasciate alle spalle.

Infine, il Pesci dopo aver vissuto un’estate pesante potrà ritrovare il sorriso avendo delle novità positive nel campo sentimentale.

Dal 15 settembre il pianeta Marte non sarà più in opposizione regalandoci nuove energie e permettendoci di dire addio alla recente stanchezza psicofisica.

Ecco il segno zodiacale più fortunato in amore nel mese di settembre 2021, una nuova stagione è in arrivo e bisogna farsi trovare pronti.

Curiosità

I tre segni d’acqua hanno in comune la fedeltà, la generosità, l’onesta e la profondità d’animo.

Hanno anche come caratteristica comune quella di essere generalmente malinconici, insicuri e introversi.

Necessitano di amore e amicizie sincere, anche se essendo passionali possono diventare gelosi e possessivi.

Approfondimento

In pochi sanno quali sono i vestiti estivi perfetti per ogni segno zodiacale