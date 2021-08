L’estate è davvero agli sgoccioli ed è ormai tempo di disfare le valigie e tornare alla nostra routine quotidiana.

Non è sempre facile lasciare andare questo periodo di relax e tornare ad affrontare incombenze, impegni familiari e lo stress di tutti i giorni.

Per questo è di buon auspicio cercare un po’ di conforto negli astri e nell’oroscopo, sperando di essere fortunati per quanto riguarda amore, lavoro e opportunità.

Ecco tutte le novità in vista per ogni segno zodiacale nel mese di settembre

Per i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero esserci dei piccoli problemi sotto la sfera sentimentale ma tutto risolvibile con un po’ di determinazione.

Il Toro potrebbe vivere qualche disavventura nell’ambiente lavorativo, risultando invece fortunato in amore grazie a nuovi interessanti incontri che potrebbero evolversi in relazioni importanti.

Fortuna sul lavoro e nella sfera affettiva caratterizzeranno il mese dei Gemelli, anche coloro che stanno affrontando una crisi amorosa.

All’inizio di settembre il Cancro avrà difficoltà a ricominciare la routine lavorativa a causa di possibili discussioni con i colleghi, che verranno superate verso metà mese.

Nella prima metà di settembre il leone vivrà un generale periodo di assestamento ma, una volta superato, le cose miglioreranno e ripartirà di slancio.

Proseguendo, sveliamo novità positive in arrivo per la Vergine sia in amore che sul lavoro, attenzione solo a non prendere decisioni affrettate.

Mese promettente anche per il segno dello Scorpione, con nuovi progetti e nuovi amori in vista.

Grazie a Mercurio e Venere nel segno, il Sagittario questo mese non avrà difficoltà e sarà favorito sia in amore che sul lavoro.

Per i single nati sotto il segno del Capricorno ci sono novità in vista nell’amore, bisogna solo iniziare ad agire.

Attenzione perché il segno dell’Acquario potrebbe avere qualche problema economico, con qualche spesa imprevista di troppo che potrebbe causare tensioni in famiglia.

Infine, i nati sotto il segno dei Pesci potranno vivere a pieno un periodo fortunato, positivo e ricco di interessanti novità.

Curiosità

I dodici segni zodiacali vengono associati a quattro elementi: fuoco, terra, aria e acqua.

I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) sono generalmente carismatici ed energici mentre quelli di Terra (Capricorno, Toro e Vergine) sono più responsabili e pragmatici.

Infine, i segni di Aria (Bilancia, Acquario e Gemelli) sono dotati di un forte intuito mentre quelli di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) sono particolarmente emotivi.

