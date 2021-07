L’estate, stagione tanto attesa, è finalmente arrivata: potremo indossare abiti leggeri e il costume, per il mare o le giornate in piscina.

La scelta è davvero vasta, per ogni preferenza e per ogni esigenza: abiti a fascia, lunghi, larghi, anni ’50, bisogna solo scegliere quello giusto per noi.

Ma in pochi sanno quali sono i vestiti estivi perfetti per ogni segno zodiacale, così non perdiamo tempo a prepararci.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ecco i loro capi estivi

Per le donne con il segno dell’ariete è adatto un abito asimmetrico, proprio per il suo carattere dinamico ma che ama distinguersi.

Chi è del segno del toro è tradizionalista, per questo è ideale uno stile ispirato alle pin-up degli anni ’50: gonna a ruota a vita alta.

Il segno dei gemelli ama conoscere nuove persone, perciò quest’estate non potrà rinunciare ai vestiti floreali, capi allegri proprio come loro.

Il cancro è un segno dolce e romantico, quindi sono ideali gli abiti salopette che ricordano la loro parte infantile.

Invece, per il leone, tendenzialmente vanitoso, è perfetto un tuta lunga abbinata a sandali dal tacco vertiginoso.

Essendo generalmente un segno pigro quando parliamo di palestra, la vergine deve coprire i difetti con un abito lungo, ma con uno spacco per non sfigurare.

Alla donna bilancia, molto attenta all’eleganza, si consiglia un vestito monospalla per essere sempre raffinata.

Lo scorpione ha un fascino unico, per questo non può far a meno di un tubino attillato: per essere sempre affascinante e sensuale.

E per finire gli ultimi segni

Chi è del segno del sagittario è uno spirito libero e non può rinunciare a un vestito dallo stile hippie per esprimersi al meglio.

Il segno del capricorno ama la comodità, e quindi si consiglia un abito largo, comodo anche per le uscite.

L’acquario ama sfoggiare l’abbronzatura, per questo tenderà a preferire gli abiti senza spalline.

Infine, i pesci amano passare le giornate al mare senza troppe preoccupazioni, ideali sono gli abiti corti e comodi.

Bisogna ricordare che ognuno di noi ha un suo carattere e delle particolarità che lo rendono unico e anche in questo caso in pochi sanno quali sono i vestiti estivi perfetti per ogni segno zodiacale.

