Pochi conoscono queste isole bellissime da visitare nel basso Mar Adriatico

Potremmo avere la possibilità di passare una vacanza indimenticabile, in Italia, lontano dal caos delle spiagge più frequentate e senza spendere un patrimonio.

Siamo abituati a frequentare le due protagoniste assolute del mare: Sardegna e Sicilia. Siamo attratti dalle Eolie e dalle Egadi per il loro fascino incredibile. Ci piace la semplicità delle isole del Tirreno, quali Elba e Giglio e il folklore dei punti di terra dell’arcipelago campano come Capri e Procida. Pochi però conoscono queste isole bellissime da visitare nel basso Mar Adriatico.

Ci troviamo tra il Molise e la Puglia. Questo arcipelago è composto di 5 bellissime piccole isole. Il mare è incontaminato e la vegetazione cresce rigogliosa e indisturbata.

Stiamo parlando delle isole Tremiti. Sono conosciute fin dall’antichità perché secondo l’epica l’eroe greco Diomede vi fu sepolto. Prendono infatti anche il nome di Isole Diomedee.

Questo arcipelago è poco conosciuto ma la sua comodità e la poca presenta di turisti lo rendono un luogo pieno di bellezza. Le Tremiti fanno parte della riserva naturale del Parco Nazionale del Gargano e sono raggiungibili da Termoli con traghetti o aliscafi che impiegano pochi minuti. Ma cosa possiamo vedere in queste isole che punteggiano l’adriatico?

Termoli

Prima di tutto Termoli. Siamo anche costretti a passarci visto che le corse degli aliscafi partono proprio da questa città. Il centro è vivo e accogliente, anche per via del tram tram del suo porto. Ma sono anche bellissime le visite alla Cattedrale della città e al Castello Svevo. Il castello fu voluto alla fine del. XIII secolo da Federico di Svevia, che voleva creare una rete di fortificazioni murarie fino in Sicilia. La struttura è imponente, in mattoni a pianta quadrata. La cattedrale di Santa Maria della Purificazione è bellissima. I caratteri sono quelli del romano-gotico e la chiesa, come molte di quel periodo, presenta due strutture: quella inferiore, più antica con la cripta e quella superiore.

San Domino e San Nicola, le isole più grandi

Lasciandoci Termoli alle spalle possiamo raggiungere San Domino. Insieme a San Nicola sono le due isole più grandi dell’arcipelago e anche quelle visitabili. Il mare spettacolare e la natura selvaggia la rendono una piccola laguna blu. La macchia mediterranea domina l’estensione dell’isola. C’è una spiaggia sola con sabbia, detta Cala delle Arène.

Per il resto è piena di calette rocciose sperdute e poco frequentate, la più grande è Cala degli Inglesi. Armarsi di scarpine per gli scogli quindi. La bellezza di San Domino però risiede nel mare. La. Grotta del bue Marino, visitabile in barca è pari in bellezza alla più rinomata Grotta Azzurra. È profonda 70 metri e circondata dalle rocce. La Grotta delle Viole deve invece il suo nome alle spettacolari alghe calcaree di colore rosso-viola che riempiono la parete.

Pochi conoscono queste isole bellissime da visitare nel basso Mar Adriatico

La seconda isola da visitare assolutamente è San Nicola. La presenza dell’abbazia di Santa Maria a mare la rende unica nel suo genere. È infatti la più grande chiesa sul mare dell’intero Mediterraneo. Le origini della chiesa si fanno risalire al XIII secolo quando i benedettini si insediarono tra questi scogli.

Cretaccio, Capraia e Pianosa sono le altre tre isole dell’arcipelago. Non sono abitate e neanche visitabili, ma l’escursione in barca può permetterci di arrivare vicino. I fondali di Pianosa sono meravigliosi per via della flora e della fauna incontaminate. Purtroppo rientra nella Riserva Marina Integrale quindi è possibile soltanto fare immersioni con guide autorizzate. Per il resto vi è divieto di balneazione, pesca e approdo entro i 500 metri dall’isola.

Insomma l’Italia ci regala panorami e posti spettacolari. A volte è necessario fare qualche ricerca in più per trovare luoghi meno mainstream rispetto alle nostre meravigliose canoniche isole. Siamo certi che ne varrà la pena.