È da marzo 2020 che le azioni GVS continuano a resistere alla pressione ribassista ma la posta in gioco è veramente molto alta.

Come si vede dal grafico, infatti, il titolo è sospeso sul supporto in area 13,41 euro da mesi senza che riesca a prendere una direzione precisa. Anzi, continuano ad alternarsi segnali ribassisti e rialzisti senza che il titolo si decisa a spiccare il volo in una direzione piuttosto che un’altra.

In casi come questi conviene non anticipare il mercato e aspettare che le quotazioni facciano le loro scelte con calma. Nel caso specifico di GVS notiamo come se 13,41 euro rappresenta il supporto sul quale si appoggiano i rialzisti, area 14,69 euro è la resistenza che fino a ora ha spento ogni velleità rialzista.

Prima di prendere qualsiasi decisione, quindi, conviene aspettare una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli.

Nel caso in cui ci si muova al rialzo le quotazioni potrebbero andare prima verso area 15,80 euro e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura. Il potenziale massimo rialzista si trova in area 21,62 euro e corrisponde a un guadagno di oltre il 60%.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino passa per area 10,45 euro, mentre quello successivo si trova in area 5,68 euro.

Tra i punti forti del titolo abbiamo il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre la situazione finanziaria della società appare eccellente, la qual cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Tra i punti deboli, invece, ricordiamo che Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti. Inoltre con un valore aziendale stimato di 6.2 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.

Secondo gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Il titolo GVS (MILGVS) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 13,52 euro in rialzo dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

