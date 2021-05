Ecco lo straordinario metodo per combattere la cellulite stando comodamente sdraiate sul divano spendendo soltanto 30 euro per un’estate in forma

L’estate è alle porte, ma come ogni anno ci coglie impreparate per la prova costume. Una donna su due, infatti, afferma di avere la cellulite, e per molte è un vero e proprio disagio estetico. La primavera è sicuramente la stagione giusta per affrontare il problema e cercare di risolverlo. Certo, si accettano miracoli, ma anche buoni consigli. Sul mercato sono presenti creme, gel, fanghi e impacchi vari per tutte le tasche, ma come scegliere un prodotto adatto e, soprattutto, veramente efficace?

Il tool beauty efficace ed economico

I cosmetici anticellulite tradizionali non risolvono il problema. Si limitano a migliorare l’estetica della pelle, riducendo l’effetto buccia d’arancia, ma temporaneamente e senza agire sulle cause. Ecco però lo straordinario metodo per combattere la cellulite stando comodamente sdraiate sul divano spendendo soltanto 30 euro per un’estate in forma. Questo tool beauty salva dalla prova costume in solo 8 minuti con l’efficacia di un massaggio anticellulite professionale. Stiamo parlando della SlimCUP, una coppetta che stimola un processo totalmente naturale, senza l’uso di sostanze chimiche pericolose per la salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come funziona la SlimCUP?

Il suo massaggio agisce in profondità, stimolando la riattivazione del microcircolo e, quindi, liberando le cellule dalle scorie del metabolismo. L’uso costante della SlimCUP rende i tessuti elastici e tonici, eliminando i liquidi interstiziali e linfatici, sciogliendo i cumuli adiposi su fianchi, glutei e gambe. I risultati garantiti sono: riduzione della cellulite del 34% dopo 30 giorni, del 50% dopo 60 giorni e del 56% dopo 90 giorni.

I passaggi per un risultato sorprendente

Ecco quindi lo straordinario metodo per combattere la cellulite stando comodamente sdraiate sul divano spendendo soltanto 30 euro per un’estate in forma. Come utilizzarlo?

SlimCUP richiede un impegno di appena 8 minuti per gamba, almeno 3 volte a settimana. Ecco i 4 passaggi:

a) lubrificare la pelle con olio da massaggio, possibilmente anti-cellulite;

b) regolare l’intensità del massaggio: più si schiaccia la coppetta più aumenta l’effetto Skin Pull-Up (meglio partire con moderazione!);

c) massaggiare compiendo movimenti dal basso verso l’alto, prima lineari, poi ondulati e infine circolari;

d) bere molta acqua al termine del massaggio.

È consigliabile abbinare al massaggio l’attività fisica e una dieta sana, ricca di frutta, verdura e molti liquidi.