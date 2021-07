Ritenzione idrica e cellulite, come riconoscere e distinguere i due inestetismi

Il periodo estivo mette sempre in luce e in prima posizione il corpo, sottolineandone pregi e difetti. In costume al mare, in shorts in città oppure in piscina, il focus è sempre spostato sulle gambe e può svelare piccoli difetti estetici.

I due principali inestetismi, che riguardano moltissime donne, sono quello della cellulite e della ritenzione idrica ed è importantissimo riconoscerli correttamente e distinguerli.

Partiamo dalle basi genetiche: le donne hanno una struttura del tessuto adiposo completamente diversa da quella degli uomini.

Immaginiamo, nel caso delle donne, tante piccole sfere immerse in un liquido, le nostre cellule adipose o adipociti, che si spostano scivolando una sull’altra.

Nel caso degli uomini, invece, non abbiamo sfere ma tegole adagiate una di fianco all’altra.

Il liquido in cui le sfere galleggiano è la matrice cellulare che le ancora saldamente per formare il tessuto connettivo.

È fondamentale sapere come riconoscere e distinguere ritenzione idrica e cellulite: i due inestetismi più famosi al Mondo

La ritenzione idrica si presenta come un inestetismo caratterizzato da colorito cianotico dovuto ad una cattiva microcircolazione. Se si preme il dito nella zona, si crea un alone biancastro che impiega tempo a riprendere il colore naturale e si intravede un reticolo.

La pelle appare caratterizzata da buccia d’arancia, detta anche “pelle del pollo”, e non sembra liscia e soffice.

La cellulite, invece, è una reazione infiammatoria dovuta alla presenza in eccesso di liquido. In risposta il corpo produce collagene in abbondanza che, non sapendo dove disporsi correttamente, crea buchi, tagli e aumenta il gonfiore. La cellulite è quindi di tipo fibroso, perché oltre all’eccesso di liquido e di gonfiore si crea una vera e propria porzione di collagene di troppo.

Per riconoscere e distinguere i due inestetismi basta analizzarsi davanti allo specchio con luce naturale e vedere quali segni lancia il corpo se viene toccato, oppure con il passare delle ore. Quale colore assume la pelle? Tutte le zone sono alla stessa temperatura o alcune sono più fredde?

