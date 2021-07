Questo il test scientifico del muffin blu per sapere se abbiamo il metabolismo lento

Molti di noi sono perennemente a dieta, tentando di perdere i chili di troppo per poi riprenderli nuovamente. Invidiamo quanti non ingrassano pur mangiando in grandi quantità e concedendosi anche qualche sfizio. Non riusciamo a capire come mai gli stessi cibi abbiano effetti tanto diversi su persone diverse. Generalmente, diamo la colpa al metabolismo lento. Cos’è il metabolismo? È il processo mediante il quale il nostro corpo consuma energia e brucia calorie. È in definitiva il risultato delle interazioni tra genetica, dieta, attività fisica e altri fattori. Alcune risposte ai nostri dubbi stanno arrivando dalla scienza. Questo per esempio è il test scientifico del muffin blu per sapere se abbiamo il metabolismo lento.

La scoperta più interessante degli ultimi quindici anni

Nel nostro corpo esiste una vivace comunità di trilioni di batteri, archaea, funghi e virus, utili per la nostra vita. Normalmente sono innocui perché si sono co-evoluti insieme a noi dall’inizio della storia umana. Questa complessa comunità prende il nome di microbioma. I microbi intestinali fanno cose che l’intestino non può fare. Liberano o sintetizzano nutrienti dal cibo, specialmente dalle piante e dai loro polifenoli, e producono migliaia di sostanze utili. Sono coinvolti nella modulazione della risposta immunitaria e nel metabolismo del glucosio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È bene sottolinare che il nostro corpo non è un involucro in cui è presente il microbioma. Il microbioma fa parte di noi, siamo noi e dobbiamo prendercene cura. Abbiamo visto in un precedente articolo, per esempio, come l’uso di dolcificanti artificiali possa rendere pericolosi alcuni di questi utili organismi. Il microbioma intestinale è il più grande e complesso del nostro corpo e i suoi residenti variano enormemente da persona a persona. Per capire come agisce questo complesso sistema, è necessario avere un grande quantità di dati da persone diverse. È stato messo a punto dagli scienziati il test semplice, divertente e utilissimo che vedremo nel prossimo paragrafo.

Questo il test scientifico del muffin blu per sapere se abbiamo il metabolismo lento

In un articolo recente (Asnicar F et al. 2021), gli scienziati hanno ideato un test per valutare la salute dell’intestino. Hanno lanciato la campagna #bluepoopchallenge attraverso la società di tecnologia sanitaria ZOE, partecipando a uno studio nutrizionale globale chiamato PREDICT.

In particolare, gli utenti dovevano mangiare dei muffin contenenti colorante alimentare blu e monitorare il tempo necessario per vedere le proprie feci blu. I ricercatori infatti hanno scoperto che il tempo di transito era associato alla salute del microbioma intestinale delle persone. Il tempo medio di transito in un intestino sano è in genere di circa 28 ore. Se meno di 14 ore o più di 50 ore, potrebbe essere un indicatore di esiti sfavorevoli per la salute.

In questo modo, possiamo vedere se abbiamo il metabolismo lento e come sta il nostro intestino.

Approfondimento

Se non riusciamo a dimagrire velocemente come vorremmo probabilmente dobbiamo risvegliare il metabolismo in questo modo