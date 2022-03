Ecco il secondo piatto di carne facile e veloce che non ci farà pentire di essere a dieta perché è leggero ma gustosissimo

Puntuale come un orologio svizzero sta per arrivare la primavera e cresce il desiderio comune di mettersi in forma dopo il periodo invernale.

Perdere qualche chiletto di troppo, accumulato nelle festività natalizie e che non siamo riusciti ancora a smaltire, non è sempre un’impresa facile.

Sicuramente, oltre alla vanità personale, riacquistare il peso forma perduto è utile soprattutto per la salute del nostro corpo.

Inutile ricordare quanto è importante mantenere un equilibrio tra l’alimentazione e il movimento fisico. Un’abitudine che dovrebbe cominciare da giovanissimi e protrarsi nel tempo.

La verità è che, presi da mille impegni, soprattutto superati gli “anta”, sono in molti a rinunciare ad un piano alimentare sano e ad un allenamento quotidiano. In particolar modo se colpiti da alcuni disturbi come il mal di schiena. A tal proposito, ricordiamo che questa la camminata è ideale per chi soffre di dolori alla schiena perché protegge ossa, muscoli e articolazioni a qualunque età.

Ovviamente, l’attività fisica da sola non basta ed è per questo che affidarsi ad un buon nutrizionista è fondamentale per raggiungere i risultati sperati.

In tantissimi piani alimentari le carni bianche sono preferite rispetto ad altre tipologie di carne. Può capitare, però, di essere stufi del solito pollo alla piastra, scondito e con poco sapore.

Dunque, ecco il secondo piatto di carne facile e veloce che non ci farà pentire di essere a dieta. Una ricetta facile, veloce, leggera ma sfiziosissima.

Perché non cucinare una dadolata di pollo e patate con erbe aromatiche?

Di seguito tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

400 g di petto di pollo;

600 g di patate;

erbe aromatiche fresche (come il rosmarino, la salvia o l’alloro);

olio extravergine d’oliva.

Procedimento

Bisognerà lavare, sbucciare e tagliare a dadini le patate. Poi, sbollentarle per 5 minuti in acqua senza sale.

Pulire il petto di pollo, eliminare eventualmente il grasso e tagliare a cubetti.

A questo punto, in una padella antiaderente far cuocere il pollo per 10 minuti con un filo d’acqua. Poi, trasferire in un piatto.

Successivamente, nella stessa padella far scaldare un filo d’olio e aggiungere le patate. Far cuocere per altri 5 minuti.

Intanto, tritare finemente le erbe aromatiche.

Poi, unire i cubetti di pollo alle patate e cospargere con le erbe aromatiche. Far amalgamare il tutto, a fiamma bassa per qualche altro minuto.

Infine, impiattare e servire.

