Molti usano concimi liquidi o granulari ma per stimolare la crescita delle nostre piante in vaso questi fertilizzanti naturali sono favolosi

Possedere un giardino o un piccolo orto è davvero una ricchezza. Piante e fiori crescono più facilmente e regalano una miriade di soddisfazioni. Chi, invece, non ha la fortuna di usufruire di uno “spazio verde” esterno, ma non vuole rinunciare alla bellezza e all’utilità dei vegetali, potrà munirsi di vasi, grandi e piccoli, per ospitare al meglio le piante.

Ci sono, poi, anche delle alternative alla classica coltivazione in vaso che promettono effetti spettacolari. Ecco, ad esempio, come arredare casa in modo elegante e originale con queste spettacolari piante sospese, facilissime da coltivare.

Il mese di marzo è anche quello in cui si provvede maggiormente a pulire e ordinare terrazzi e balconcini di casa. Si scelgono le nuove piante per decorare gli ambienti per tutta la primavera.

Di norma, si tende a dare più spazio ad arbusti perenni e resistenti. Ecco, ad esempio, le piante sempreverdi, tra le più amate, che si adattano facilmente ai cambiamenti di temperatura.

Per dare forza e vitalità alle piante e aiutarle nella loro crescita molto spesso ci si affida alle proprietà nutritive dei fertilizzanti.

I concimi e i fertilizzanti che si trovano in commercio sono ideali per conferire al terreno le sostanze di rinforzo di cui hanno bisogno le piante.

Ovviamente, bisognerà conoscere qual è il nutrimento giusto per ogni vegetale. In questo modo si potrà capire anche quale prodotto è il più idoneo in quel momento. Molti usano concimi liquidi o granulari per vedere le piante crescere in modo abbondante e rigoglioso. Tuttavia, esistono tantissime alternative naturali che possiamo sfruttare per moltissime, se non tutte, le tipologie di piante che abbiano in casa.

Per rinvigorire le nostre piante in vaso il caffè sembra essere un vero portento. Ricco di antiossidanti e azoto è perfetto per le piante che amano i terreni piuttosto acidi. Le rose, le azalee, ma anche le camelie sono tra le specie che più gradiscono i fondi del caffè sbriciolati nel vaso.

Per allontanare gli afidi, i temuti animaletti che distruggono le piante fino a portarle alla morte, la buccia di banana sembrerebbe perfetta. Ricca di potassio, la buccia di banana dovrà essere tritata grossolanamente all’interno del vaso.

Chi possiede il camino in casa conosce bene che la cenere è un ingrediente molto prezioso. Grazie al fosforo, al potassio, al magnesio e al calcio che può contenere, la cenere nutre le piante in modo efficace. Inoltre, sembrerebbe anche mantenere lontane le lumache.

In un articolo precedente avevamo già parlato degli usi incredibili dei gusci delle uova. Per le piante valgono oro ed ecco il perché.

In pochi pensano alle foglie di tè, all’acqua minerale gassata e alla birra, ma sono sostanza che aiuterebbero tantissimo la crescita delle piante in vaso.

Infine, anche infusi di camomilla o calendula sono ideali per stimolare la crescita delle piante in vaso.