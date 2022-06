Leggere sotto l’ombrellone è un classico dell’estate. I divoratori seriali di libri non hanno bisogno di questo momento per farlo. Per loro, infatti, la lettura è un piacere da diluire su tutto l’arco dell’anno. In molti, però, non hanno questa possibilità. Vuoi per mancanza di tempo o semplicemente per scelte diverse.

Di conseguenza, dedicano alla lettura quelle due o tre settimane all’anno durante l’estate. Oggi lo possono fare tranquillamente con un tablet o con il cellulare, ma gli amanti dei cari libri di carta da sfogliare, fortunatamente, ci sono ancora. Quelli che possono dare serenità e relax anche nelle serate più calde.

Per loro, bisogna ricavare assolutamente un piccolo spazio nel bagaglio per inserire uno o più libri. A seconda del tempo che si spenderà fuori sede. Si può decidere di acquistare gli ultimi usciti oppure prenderli in prestito in biblioteca o da amici e parenti. L’importante è che non si parta senza.

Oggi andremo a consigliarne uno che è appena uscito in Italia. Una storia d’altri tempi, ambientata in Inghilterra, che, però, non perde mai la sua attualità. Consigliato per lo più alle donne, anche gli uomini, però, potrebbero leggerlo per comprendere alcuni meccanismi. Anche se, magari, li conoscono già.

Si tratta di un’opera scritta dalla giovane autrice inglese Sophie Irwin, alla sua prima pubblicazione. Sono ben 24 i paesi in cui questa è uscita. A giugno è arrivata anche in Italia. Il titolo è “Manuale per signorine in cerca di marito (ricco)”.

Ecco il romanzo rosa in uscita a giugno che tutte le donne dovrebbero leggere sotto l’ombrellone per scegliere l’uomo giusto

La storia è ambientata nella Londra dei primi decenni del 1800, sulla scia della Rivoluzione Industriale. Una giovane donna, Kitty Talbot, viene abbandonata dal proprio fidanzato tre mesi prima di essere portata all’altare. Ella viveva con quattro sorelle e un padre con seri problemi di gioco. Il matrimonio con un uomo ricco, ai suoi occhi, avrebbe potuto risolvere i debiti del genitore. Oltre a consentire un buon stile di vita alla restante parte della famiglia.

Il passo indietro del fidanzato, però, sconvolge i suoi piani. Non è tanto la delusione amorosa, ma il mancato introito economico a preoccupare Kitty. Tuttavia, la giovane non si perde d’animo e decide di gettarsi nella società londinese alla ricerca di un nuovo marito. Unico requisito la ricchezza.

Per questo è chiamata a sfoderare tutte le sue doti femminili, ma non solo. Furbizia, ingegno, apparenza, adulazione e sangue freddo. Così Kitty inizierà la sua ricerca. Sulla sua strada, però, troverà un uomo che, capendo i suoi piani, cercherà in ogni modo di ostacolarla. Lord Radcliffe le si parerà davanti per farle saltare ogni piano. Questo scatenerà delle reazione nella giovane, che scaturiranno in un finale davvero sorprendente.

Ecco il romanzo rosa in uscita a giugno che dovremmo leggere per capire come, anche 200 anni dopo, la ricchezza possa influenzare il genere femminile. Un libro consigliato più ai pratici che ai sognatori.

Lettura consigliata

Ecco l’imperdibile libro da leggere per chi andrà in pensione con Quota 102 e non vuole un futuro da umarell