Un libro non è solo un libro. È un modo per immergerci in una dimensione parallela alla nostra quotidianità e immedesimarci nei protagonisti delle storie.

Troviamo racconti di avventura, d’azione, romantiche, tristi, storiche e così via. A ciascuno la sua trama, ma i nostri desideri e bisogni possono cambiare in base al periodo. Ci sono momenti in cui desideriamo leggere libri che ci coinvolgano emotivamente, magari con trame contorte e appassionanti. E poi ci sono momenti in cui desideriamo perderci tra le pagine di storie allegre e che infondono buonumore.

Qualcuno dice che i libri possano anche essere una cura ed è su questo assunto che oggi ci soffermeremo.

Lo stress di tutti i giorni e il periodo storico che abbiamo vissuto ci hanno resi stanchi e spesso nervosi. In questi casi abbiamo bisogno di serenità, benessere e di tenere lontano ogni possibile fonte di malessere.

E quale rimedio più semplice e veloce se non la lettura di un bel libro?

Gli esperti di cultura e società di ProiezionidiBorsa ne hanno adocchiato uno in procinto di pubblicazione, ideale per chi cerca un pizzico di tranquillità.

Arriva l’attesissimo libro della serenità che ci terrà compagnia sotto l’ombrellone e nelle calde sere d’estate

Stiamo parlando de Il Bistrot della speranza dell’autrice Beth Morrey, che uscirà nelle librerie italiane il prossimo 22 giugno.

La produzione prosegue l’iter dei cosiddetti “libri della serenità”, tra cui ne troviamo due famosissimi. Parliamo di Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi e La tua seconda vita inizia quando capisci di averne una sola di Raphaëlle Giordano.

Questo nuovo capolavoro racconta la storia di una giovane donna, Delphine, che entra in un bistrot per rispondere all’offerta di lavoro come cameriera. Durante le sue giornate di lavoro, Delphine conosce e si relaziona con i suoi clienti, che diventano per lei una grande risorsa.

Infatti, proprio attraverso i contatti con loro, la giovane donna riscopre il piacere delle piccole cose e si rende conto del potere della gentilezza.

Quella gentilezza che le fa riprendere in mano i suoi sogni ormai chiusi in un cassetto e le dona speranza nelle sue capacità.

Arriva l’attesissimo libro della serenità che racconta le storie di persone comuni ed evidenzia l’importanza di gesti e parole.

Una storia semplice, che con la sua leggerezza può regalarci un momento di serenità e ricordarci di essere sempre gentili con il prossimo.

