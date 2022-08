Siamo ormai ad agosto e questo è il mese delle partenze per la maggior parte degli italiani. L’estate per moltissime persone è sinonimo di sole e mare. Passare del tempo al mare prendendo il sole sulla spiaggia è un momento magico in cui finalmente possiamo rilassarci e non pensare a nulla. Sfortunatamente però, i nostri capelli possono risentire degli agenti atmosferici ed apparire secchi e spenti. I raggi del sole possono danneggiare le punte dei capelli, mentre la salsedine li rende spenti e sfibrati. I nostri capelli hanno bisogno di costanti cure ed attenzione, ma durante il periodo estivo dobbiamo essere ancora più attenti. A questo proposito, oggi vogliamo suggerire dei semplici rimedi della nonna e qualche trucco per ammorbidirli risolvendo il problema dei capelli secchi.

Come ammorbidire i capelli crespi, secchi e sfibrati in modo naturale

I capelli sono molto sensibili e per questo motivo è fondamentale non usare prodotti aggressivi per lavarli. Per donare loro di nuovo lucentezza e dare vita ai capelli secchi e crespi possiamo usare l’aceto di mele. Questo prodotto naturale aiuta a ristabilire il pH naturale del capello restituendogli di nuovo morbidezza. Tutto ciò che dobbiamo fare è diluire 4 cucchiai di aceto di mele in un litro e mezzo d’acqua. Dopo aver fatto lo shampoo, risciacquiamo i capelli con questa soluzione e lasciamola agire per un paio di minuti. Infine, risciacquiamo con normale acqua e dopo averli asciugati, avremo una chioma nuovamente splendente e libera dall’effetto crespo.

Camomilla e lavanda

Una valida alternativa all’aceto di mele è senza dubbio la camomilla. Questo ingrediente è un vero toccasana per i capelli perché ne combatte la secchezza ed elimina il sebo in eccesso. Prepariamo 2 tazze di camomilla e facciamola raffreddare. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, utile a combattere i capelli opachi e secchi. Dopo lo shampoo usiamo questo infuso per risciacquare la chioma ed eliminare l’effetto crespo.

Qualche trucco utile

Abbiamo visto come ammorbidire i capelli crespi, secchi e sfibrati, ma oltre a usare questi prodotti anche la routine quotidiana ha il suo peso. I capelli secchi tendono a sporcarsi più lentamente. Cerchiamo di sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio e proviamo a lavarli non troppo spesso. Nel nostro caso, sarebbe opportuno lavarli non oltre 3 volte alla settimana utilizzando prodotti privi di siliconi. Anche il momento del phon ha la sua importanza. Usiamolo a temperature medio-basse e quando possibile facciamoli asciugare in modo naturale. Non dovremo preoccuparci perché usando rimedi come camomilla e aceto di mele tenderanno a non gonfiarsi.

Infine, anche pettini e spazzole possono incidere sulla qualità del capello. Laddove possibile, utilizziamo una spazzola con setole di cinghiale. Usarla regolarmente aiuta a prevenire l’effetto crespo, ma anche a proteggerli dall’umidità. Passiamola sui capelli in modo delicato per ottenere una chioma davvero morbida e lucente.

