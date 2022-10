La guida per affrontare un viaggio con il ciclo mestruale e come fare in vacanza

Come fare una vacanza con il ciclo mestruale? Per alcune è un gran bel problema. Molte donne, infatti, soffrono e hanno dolori durante le mestruazioni. Poi, immaginiamo di essere su un treno o in caso peggiore su un aereo con i soliti bagni piccoli, arriva il ciclo e ci sporchiamo, come possiamo rimediare?

A parte le solite precauzioni da usare in anteprima per prevenire il disagio con gli assorbenti, la coppetta mestruale, gli slip impermeabili, come fare, poi, durante il viaggio? Come non sporcarsi non è solo l’unica difficoltà che le donne incontrano viaggiando con il ciclo mestruale, anche come gestirlo è importante.

In primis, perché come abbiamo detto, tante donne ne soffrono con dolori fisici. In secondo piano, bisogna gestire anche la parte mentale e psicologica. Sappiamo tutti che le mestruazioni amplificano le emozioni.

Al mare

Per cui, andare in vacanza al mare con il ciclo mestruale si può fare con alcuni rimedi e soluzioni. D’altro canto, per esempio, anche andare in moto con il ciclo è possibile, così come andare in piscina con il ciclo senza assorbente interno o andare a ballare, fare nuoto con le mestruazioni.

Viaggiare con il ciclo mestruale non è sempre semplice, ma con alcuni accorgimenti possiamo rendere il viaggio con le mestruazioni allo stesso livello di una vacanza senza ciclo mestruale.

Usare slip impermeabili è una soluzione, ma anche anticipare il ciclo potrebbe essere una delle soluzioni. Esistono dei rimedi anche per non sporcarsi di notte e di giorno. Ma alcune tra le domande più gettonate dalle donne sono proprio: come fare per non avere il ciclo in vacanza? Si può bloccare? Ci sono rimedi naturali per i disturbi da ciclo mestruale?

Inoltre, viaggiare con il ciclo mestruale non è per tutte. Ma affrontare il viaggio bene si può fare. Scopriamo come fare durante una vera e propria vacanza.

Per prima cosa, vedremo come anticiparlo naturalmente. Successivamente, mostreremo come fare in vacanza quando arriva il ciclo e non possiamo evitarlo.

Come anticiparlo in modo naturale e godersi la vacanza?

Arrestare o posticipare il ciclo mestruale in vacanza, come anticipato, è il sogno di tutte le donne. Bloccarlo non si può fare ma esistono dei piccoli accorgimenti che potrebbero aiutare ad anticipare le mestruazioni e fare una tranquilla vacanza.

La prima cosa da fare è calcolare il giorno della partenza per la vacanza. In seguito, si potrebbero fare una serie di bagni caldi la settimana prima del viaggio. In modo da avere la possibilità di poterlo accogliere felicemente nella settimana precedente e quindi viaggiare senza ciclo mestruale. Non sempre può fare effetto poiché ci sono anche altri fattori e aspetti da considerare, come lo stress. Per questo vediamo come godersi il viaggio e la vacanza con il ciclo mestruale e viaggiare serenamente.

La guida per affrontare un viaggio con il ciclo mestruale

A volte non possiamo proprio evitarlo perché senza accorgercene potrebbe arrivare proprio il primo giorno di vacanza. Come fare in viaggio con il ciclo? Fare yoga, meditazione e stare calmi prima della partenza è importante. Un ciclo irregolare comporta una prevenzione più accurata, per cui avere il salva slip è indispensabile per partire. Quando arriva e non ce ne rendiamo conto, la cosa più importante è non farsi prendere dal panico.

Potremmo prendere degli integratori a base di magnesio e potassio prima dell’arrivo del ciclo mestruale. In questo modo è possibile abbassare i dolori all’arrivo delle mestruazioni e godersi al meglio il viaggio. Per di più, alcuni consiglierebbero di prendere nell’immediato una medicina a base di ibuprofene, la quale contrasta il dolore e fa effetto subito, senza aspettare dolori più forti. Ci sono anche delle bustine portatili da prendere senza acqua per le mestruazioni, adatte per i viaggi.

Infine, prima di assumere qualsiasi medicinale è necessario contattare il medico.

Ecco, dunque, la guida per affrontare un viaggio con il ciclo mestruale e godersi la vacanza tranquillamente come se le mestruazioni non ci fossero.

