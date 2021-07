Quello dell’insonnia è un problema che affligge tantissime persone ogni giorno e può degenerare in patologia vera e propria causando disturbi anche gravi. Il disturbo dell’insonnia può verificarsi in tanti momenti della nostra vita e, se prolungato, può diventare estremamente invalidante.

Le cause sono tantissime e vanno ricercate principalmente nello stile di vita. Non solo, ma un elevato consumo di caffè, alcolici e fumo possono aumentare questa problematica. Altre abitudini sbagliate come l’orario in cui andiamo a letto, l’alimentazione pesante e l’attività fisica possono andare a disturbare il sonno a lungo andare.

Purtroppo non ci sono tanti rimedi efficaci contro l’insonnia. Bisognerebbe rivolgersi ad un medico o ad uno psicoterapista per andare ad indagare le ragioni della mancanza di sonno. Una volta individuate le ragioni profonde si può procedere con una terapia. Ma quando non abbiamo modo o tempo di consultare uno specialista esistono alcuni trucchetti che ci aiutano a migliorare la situazione.

Ecco il rimedio infallibile che davvero in pochi conoscono per combattere l’insonnia notturna

Un rimedio efficace per combattere l’insonnia e aiutare a rilassarci è la lavanda, pianta dalle innumerevoli proprietà. Da questa pianta si ricava un olio essenziale che può essere utile per tantissimi usi. La lavanda ha infatti delle proprietà rilassanti, calmano il sistema nervoso e aiutano a prendere sonno. È molto utile per aiutare a calmare stati d’ansia o di tensione. Non dobbiamo necessariamente utilizzarla come olio essenziale, possiamo utilizzarla anche come infuso da bere.

Ma ecco il rimedio infallibile che davvero in pochi conoscono per combattere l’insonnia notturna: mettere nel cuscino dove dormiamo qualche goccia di olio essenziale di lavanda. In questo modo si profumerà tutto il cuscino e ci farà dormire con un odore piacevole e che concilia il sonno.

