Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante prendersi cura di sé mediante un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato. Spesso però presi dalla vita frenetica, dal lavoro, dalla famiglia e dalla casa dimentichiamo di fare delle cose molto importanti per la nostra salute. Come ad esempio visite di controllo o anche semplicemente esami del sangue. Seguire un regime dietetico sano e fare esercizio fisico sono sicuramente un toccasana per il benessere quotidiano e per la prevenzione di numerosi disturbi.

Come illustrato nell’articolo “svelata l’alimentazione migliore per tenere a bada l’ipertensione e azzerare il rischio d’infarto”. Tuttavia non basta solo questo soprattutto quando si arriva ad una certa fascia d’età, perché si è a più alto rischio dell’insorgenza di determinate malattie. Perciò chi ha 40 anni deve fare questi controlli salvavita per non avere brutte sorprese. Infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno l’importanza dei controlli da eseguire per verificare l’insorgenza di determinati disturbi che si rilevano solo con esami.

Chi ha 40 anni deve fare questi controlli salvavita per non avere brutte sorprese

Pertanto seguire un’alimentazione equilibrata, regolare esercizio fisico e regolari controlli e screening aumentano la prospettiva di vita. Ma quali sono gli esami da eseguire? È molto importante fare gli esami del sangue e delle urine, almeno ogni 2 anni se i risultati sono regolari. Ciò per controllare i valori del sangue, colesterolo, glicemia e trigliceridi. Visita cardiologica e misurazione della pressione. Infatti ipertensione, colesterolo alto sono le principali cause di malattie cardiovascolare. Come illustrato nell’articolo “ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza”.

Ogni 2 anni, per le donne, è molto importante il pap-test o HPV-test e mammografia ed ecografia. Colonscopia per chi ha familiarità con il tumore al colon. Una diagnosi precoce salva la vita. Un fattore molto importante per i controlli da seguire è tenere in considerazione la familiarità a determinate patologie e malattie. È necessario che il medico conosca la storia clinica della propria famiglia, per programmare i controlli più frequentemente e in modo più mirato. È importante non rimandare, volersi bene e avere cura di noi stessi allungano la vita e ci preservano da lunghe sofferenze.