Bastano solo due ingredienti principali per creare un ottimo dolce in pochissimo tempo: limone e ricotta. È così che creeremo dei gustosissimi quadrotti al limone perfetti per ogni occasione. Sono un dolce molto semplice che si crea senza lievito né farina, perciò sono adatti a chi è celiaco o a chi non tollera bene il lievito. Un dolce sfizioso ideale per l’estate, facilissimo da preparare e da conservare, ma soprattutto facilissimo e gustosissimo da mangiare!

Il nuovo delizioso dolce dell’estate sono questi freschissimi quadrotti al limone senza lievito né farina

Per creare questo dolce servono davvero pochi ingredienti:

500 g di ricotta fresca;

100 g di zucchero;

70 g di fecola di patate;

100 ml di panna fresca;

3 uova;

buccia grattugiata di un limone;

zucchero a velo.

Procedimento

Per creare questi freschissimi quadrotti al limone senza lievito né farina che sono il nuovo delizioso dolce dell’estate è necessario mettere le uova in una ciotola. A questo punto le sbattiamo assieme alla scorza di limone. Continuando a sbattere le uova aggiungiamo lo zucchero, la panna fresca e la fecola di patate. Alla fine, aggiungiamo la ricotta e continuiamo a sbattere fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Versiamo il composto in una teglia di alluminio e lo facciamo cuocere a forno statico a 180 gradi per circa 45 minuti. Quando la superficie del nostro dolce sarà dorata spegniamo il forno e lasciamo raffreddare il composto. Una volta raffreddato, tagliamo il nostro dolce in 12 piccoli quadrati e li spolveriamo con lo zucchero a velo. Ed ecco pronta la nostra squisita ricetta da gustare per colazione o anche come un dolce a fine pasto. I quadrotti possono essere conservati in frigo per 3/4 giorni massimo.

Approfondimento

