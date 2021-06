Svegliarsi la mattina è un’azione compiuta ogni giorno dall’intera popolazione mondiale. È la prima azione della giornata, e, a seconda di come lo si fa, può influire positivamente o negativamente sulla nostra giornata. Alcuni ricercatori hanno cercato di capire come mai succede questo. Alcuni di noi, infatti, possono far fatica a dormire bene e a svegliarsi bene in alcuni momenti della vita. Il risultato è una testa e un corpo poco riposati con conseguente stress generale. Fortunatamente esistono 3 consigli per svegliarsi meglio e iniziare bene la giornata secondo la scienza. Diversi scienziati, infatti, hanno studiato il comportamento umano e stilato alcune azioni che, se ripetute nel tempo, possono aiutarci a svegliarci più riposati e ad affrontare al meglio la nostra giornata.

3 consigli per svegliarsi meglio e iniziare bene la giornata secondo la scienza

La luce

Secondo uno studio di Randy Nelson dell’istituto di neuroscienza del Wexner Medical Center, il buio totale non è mai positivo per la sveglia mattutina. Può effettivamente aiutarci a dormire meglio durante la notte ma rende difficilissima la sveglia e l’alzarsi dal letto. Sarebbe meglio, dunque, abituarsi a dormire con un po’ di luce naturale in modo da svegliarci più riposati. Oppure si possono acquistare delle lampade con timer incorporato che si accendono gradualmente a orari programmati.

Non fare attività fisica la mattina

Secondo uno studio della Brunel University di Londra, la mattina non è il momento migliore per fare attività fisica. La mattina, infatti, il nostro cervello non è al massimo della concentrazione, dunque il rischio di infortuni è molto più alto. Se proprio non se ne può fare a meno, si può optare per un’attività rilassante come yoga o pilates, ma meglio lasciar perdere tutte quelle attività che richiedono molto sforzo e concentrazione.

Fare una doccia fredda

Probabilmente non ci voleva uno studio per saperlo. Ma è proprio grazie a diversi studi che sappiamo che l’acqua fredda è in grado di attivare il sistema nervoso simpatico e aumenta l’adrenalina nel nostro corpo. Quindi, che sia un bicchiere d’acqua fredda o una doccia fredda, la mattina è importante raffreddare il nostro corpo. Inoltre, è dimostrato che la doccia fredda è un valido aiuto contro la depressione.