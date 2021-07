L’estate è quel mese dell’anno che tutti aspettavamo tantissimo. Certo, l’estate però non è solo fatta di mare, spiaggia, relax e divertimento. D’estate arriva anche il caldo, specie quello afoso. Il caldo, il famoso caldo umido che ci toglie ogni tipo di forza e ci costringe al divano. Purtroppo dovremmo dire che ci costringerebbe al divano dato che per fortuna la maggioranza di noi lavora.

La spossatezza, infatti, non è una tipica stanchezza, è qualcosa di più. In molti provano una sensazione di malessere diffuso, di apatia e di mancanza di forze. Ebbene, c’è un modo per combattere questa sensazione senza prendere alcun medicinale. In un articolo passato avevamo parlato di un pesce economico ma pieno di benefici. Oggi vogliamo parlare di un frutto. Infatti, diciamo addio alla spossatezza d’estate grazie a questo frutto straordinario

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Diciamo addio alla spossatezza d’estate grazie a questo frutto straordinario

Proprietà benefiche

Ebbene sì: l’anguria è il nostro prezioso alleato contro la stanchezza e la spossatezza. Inoltre, le sue proprietà sono uniche e secondo studi di settore ci aiutano anche a difendere il fegato e la pelle. Quando pensiamo all’anguria pensiamo necessariamente all’estate e ai popoli del Sud.

Gli archeologi ci raccontano che già in Egitto la coltivavano, al tempo dei faraoni. Come tutti sanno, la principale componente dell’anguria è l’acqua, ma questo frutto meraviglioso è anche pieno di minerali e vitamine. Ciò che è un vero toccasana per la nostra sensazione di malessere sono i sali minerali di cui l’anguria è ricchissima.

Anguria ma non solo

Tuttavia, faremmo un grosso errore se ci fermassimo all’anguria. Dobbiamo sapere, infatti, che esiste anche un altro frutto tipico dell’estate che ci aiuta a combattere la pressione bassa.

Parliamo del mirtillo, a cui dedicheremo presto un articolo. Per oggi, ci basta sapere che possiamo fare una splendida macedonia di anguria e mirtilli per riprendere tutte le energie.