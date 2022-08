Le macchie sui vestiti sono quanto di più fastidioso possa esserci, soprattutto d’estate. Infatti, non si possono coprire più di tanto o nascondere. Pensiamo a un segno di unto o di cibo su una maglietta o un paio di pantaloncini. Come si può celare con le temperature torride di queste settimane? Non certo coprendolo con altri indumenti.

Bisogna ricorrere a tutta la nostra fantasia e alla solita nonna, ma quando siamo fuori c’è davvero poco da fare. La solita acqua frizzante e poco altro, ad esempio. Quando, però, arriviamo a casa il discorso cambia. Certo, ci sono i soliti detersivi industriali, la lavatrice e quanto tutti conosciamo bene.

Ogni tanto, però, potremmo sperimentare altre soluzioni. Quella che suggeriamo oggi è buona per tutte le stagioni, dall’estiva all’invernale. Essa, infatti, può essere molto utile per un tessuto leggero, tipicamente da indossare in questo periodo, come il lino. Così come per uno pesante, da mettere soprattutto in inverno, come la lana.

Per farlo, andremo a prendere una pianta che molti considerano splendida e ornamentale, altri un fastidio perché cresce disordinatamente un po’ ovunque. Una rampicante presente in numerosi giardini, su balconi e terrazzi, su case nuove come su quelle abbandonate.

Ecco il rimedio della nonna per smacchiare i vestiti di seta e di lana

In particolare, questa soluzione andrà ad agire sui capi scuri, per ridare loro colore. Ottima anche per attenuare l’effetto lucido dell’usura. Una panacea, dunque, per lana e lino che, però, nessuno vieta di poter provare su altri tipi di tessuto. Anche solo per provare l’effetto che fa. Magari su qualcuno destinato a essere dismesso.

In fondo, il piccolo chimico che è dentro ognuno di noi trova le soluzioni proprio così. Andando per tentativi. Quello che proponiamo ora ha i suoi sicuri effetti su lino e lana. Stiamo parlando dell’acqua di edera, la pianta rampicante per eccellenza.

Uno smacchiatore naturale per ridare lucentezza ai nostri vestiti

Basta prendere una pentola, riempirla con un paio di litri d’acqua e mettere all’interno diverse foglie. Possiamo tranquillamente abbondare senza problema. Lasciamo bollire per 30 minuti. Dopodiché spegniamo la fiamma e lasciamo macerare per due ore abbondanti. Al termine avremo il nostro smacchiatore low cost o fai da te, che dir si voglia.

Da spruzzare sui tessuti per ridare loro il colore originario, ecco il rimedio della nonna per smacchiare i vestiti di lana e lino. Come sempre, seguendo i suoi consigli, si unisce l’utile al dilettevole, con un prodotto efficace a costo quasi zero. Non solo per la casa, ma anche per funzioni fondamentali per il nostro organismo.

Lettura consigliata

Il prodotto che non può mancare in casa per pulire cucina e bagno