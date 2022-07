Dormire bene è fondamentale. Su questo assioma, nessuno può dire nulla. È una frase che mette tutti d’accordo. In fondo, chi più, chi meno, è una cosa che ogni essere umano fa. Poi, c’è chi ha la fortuna di farlo per molte ore, chi per meno, ma questo dipende da tantissimi fattori.

Chi soffre d’insonnia, per esempio, pagherebbe molto per potersi godere notti con un riposo tranquillo. È uno dei disturbi più comuni degli ultimi anni, che, inevitabilmente condiziona i risvegli e le giornate successive. Qualcuno ne soffre per un periodo, a causa, magari, di avvenimenti particolari. Altri, i meno fortunati, ne soffrono in maniera cronica per tempi molto più lunghi.

Sono preoccupazioni e stress a incidere maggiormente sulla qualità del sonno. Ovviamente non solamente loro. Cattiva digestione, uso inflazionato di cellulari e computer prima di coricarsi, eccessivo consumo di determinati alimenti, pensiamo al caffè e al cioccolato. Insomma, le cause possono essere molteplici e non necessariamente una soltanto.

In questi casi, chiaramente, si consiglia sempre una visita dal proprio medico curante per cercare di analizzare il problema e porvi rimedio. Non è detto si debbano assumere per forza dei farmaci. Sicuramente uno specialista potrà indicare i consigli giusti per cercare di attenuare o risolvere il problema.

Ecco il semplice rimedio della nonna che farebbe dormire bene anche d’estate preparando questa bevanda ottima anche per la digestione

Come sempre, però, esistono anche i rimedi della nonna. Non sono consigli medici e non li devono assolutamente sostituire, ma sono metodi naturali che potrebbero comunque aiutare a trovare un po’ di sollievo. A volte si rivelano davvero efficaci, altre meno, ma, di sicuro, non sono dannosi.

Oggi andremo a proporre una bevanda che può essere assunta prima di dormire. Un alimento che potrebbe aiutare a conciliare il sonno. Stiamo parlando del latte di capra. Faciliterebbe la digestione, migliorerebbe la salute cardiovascolare e rafforzerebbe le ossa.

Se a questo aggiungessimo un cucchiaino di miele e una spruzzata di cannella potremmo davvero aver trovato la bevanda giusta da consumare poco prima di addormentarci. Infatti, la spezia riconosciuta per l’intensità del suo profumo, ha un effetto calmante che, unito al latte, potrebbe davvero condurci a un sonno rilassato. Stesso discorso per il miele, che stimola il rilascio di insulina, favorendo la produzione di serotonina, quello che viene comunemente definito come ormone del buonumore.

Insomma, fermo restando che bisogna sempre stare attenti a cosa mangiare prima di andare a dormire, ecco il semplice rimedio della nonna per avere un sonno più rilassato. Latte di capra, cannella e miele, tre alimenti naturali che potrebbero garantirci un riposo migliore.

