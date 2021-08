Le zanzare sono sicuramente gli insetti più fastidiosi con cui bisogna avere a che fare durante la bella stagione. Il loro incessante ronzio, infatti, intacca la nostra quiete sia di giorno che soprattutto di notte, disturbandoci il sonno.

Tuttavia, le zanzare possono causare problemi che vanno aldilà dell’insonnia. Come vedremo fra poco, infatti, le loro punture possono provocare pesanti reazioni allergiche e tramettere malattie potenzialmente letali.

Attenzione perché potrebbe bastare una sola puntura di zanzara per scatenare queste pericolose reazioni

È un’eventualità abbastanza rara, per fortuna, ma può capitare che alcuni possano reagire in maniera diversa in caso di punture di zanzara.

Infatti, alcune persone possono sviluppare un’ipersensibilità che va oltre il semplice prurito, soprattutto in presenza di molte punture.

Una reazione allergica, che riguarda soprattutto i bambini, ma a volte anche gli adulti, è la Sindrome di Skeeter. In questo caso, la saliva contenuta nella proboscide delle zanzare, oltre ad innescare una forte infiammazione sulla cute, provoca anche febbre alta.

Un’altra forma di ipersensibilità è l’Orticaria Populosa, che causa infiammazioni, forte prurito e vescicole con crosticine. Queste possono durare anche per svariati giorni, se non addirittura settimane. In presenza di queste reazioni, è importante resistere alla tentazione di grattare le zone colpite o di fare altri segni con le unghie. Altrimenti non faremo altro che peggiorare la situazione.

Ben più note, invece, sono le malattie che le zanzare possono trasmettere all’uomo.

La più conosciuta è la malaria, ma vi sono anche la febbre gialla, l’encefalite, il virus del Nilo e tante altre. L’unico modo per prevenire queste situazioni è quello di effettuare disinfestazioni mirate ed interventi larvicidi. Questo possono farlo sia le amministrazioni pubbliche che i cittadini.

Abbiamo quindi visto che bisogna fare attenzione perché potrebbe bastare una sola puntura di zanzara per scatenare queste pericolose reazioni. Tuttavia, per tentare di allontanare le zanzare, possiamo realizzare questa trappola con oggetti che abbiamo tutti in casa. Possiamo inoltre estirpare il problema sul nascere, tentando di scongiurare la propagazione delle larve.