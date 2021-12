Siamo sinceri: quando andiamo al supermercato, compriamo sempre gli stessi tipi di pesce. Questo vale anche per tutti gli altri prodotti.

Tendenzialmente, infatti, la maggior parte delle persone è abitudinaria, e questo lo si vede anche dal carrello della spesa. In pratica finisce con l’acquistare sempre gli stessi prodotti.

Così facendo, però, il rischio è di lasciarsi scappare degli alimenti davvero squisiti, oltre che buoni per l’organismo. Senza contare che esistono tantissimi tipi di pesce dalle proprietà nutrizionali davvero ottime e con prezzi vantaggiosissimi.

Pesce buono e che costa poco

Dobbiamo fare attenzione, infatti, perché non sempre un prezzo basso è un indicatore negativo. A volte un prezzo inferiore indica semplicemente che quel prodotto è poco richiesto dal pubblico. È il caso, ad esempio, di questo pesce davvero economico che molti sottovalutano e che aiuterebbe la salute del cuore e delle arterie.

Esiste, inoltre, un altro pesce snobbato dalla maggioranza, che conterrebbe sali minerali importantissimi. Questo pesce sarebbe in grado di mantenere la pressione nella norma, e riuscirebbe anche a migliorare la salute di ossa e denti. Quest’ultima è una qualità da non sottovalutare, soprattutto durante l’invecchiamento, quando il rischio di perdere tessuto osseo aumenta. Ecco qual è il pesce che sarebbe in grado di svolgere tutte queste funzioni.

Non molti lo comprano perché è brutto ma questo pesce è pregiato perché è un concentrato di sali minerali

Secondo gli esperti, uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola è proprio il pesce. È importante perché fornisce all’organismo nutrienti preziosi, tra cui omega 3 e importanti sali minerali.

Un tipo di pesce pregiato ma molto sottovalutato dalle persone è la rana pescatrice.

Aiuterebbe la pressione ed è ricco di minerali importanti

Come riporta Humanitas Research Hospital, nella rana pescatrice si trova il potassio. Quest’ultimo sarebbe in grado di ridurre il pericolo di calcoli renali e quello di perdere tessuto osseo, rischio tipico della vecchiaia.

Il potassio, inoltre, è importante anche perché contribuirebbe a tenere la pressione sotto controllo. A tal proposito, ricordiamo che chi assume questi farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a mangiare questo frutto amatissimo.

Magro, pregiato e altamente digeribile

La rana pescatrice non è nota per la sua bellezza, anzi. La testa enorme e i denti acuminati danno a questo pesce un aspetto sgradevole e aggressivo. Per questo motivo tante persone non lo acquistano, nonostante le sue buone qualità. Infatti, non molti lo comprano perché è brutto ma questo pesce è pregiato perché è un concentrato di sali minerali.

La ricetta migliore per gustarlo in soli 10 minuti

La rana pescatrice ha delle carni davvero gustosissime, magre e facilmente digeribili. Questa ricetta semplicissima è la migliore per farne risaltare l’ottimo sapore.

In una padella iniziamo a far dorare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio. Aggiungiamo una quantità abbondante di pomodorini, precedentemente lavati e tagliati a pezzetti. Aggiustiamo con un pizzico di sale per insaporire il tutto.

A questo punto mettiamo in padella i tranci di rana pescatrice, e lasciamoli cuocere per 5-6 minuti, girandoli a metà cottura. Infine, decoriamo con olive nere denocciolate, capperi e menta fresca. Lasciamo amalgamare il tutto ancora per qualche minuto e il piatto è pronto, davvero squisito.