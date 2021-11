Le cene, in famiglia, con gli amici o col partner, sono sempre momenti di raccoglimento. Richiedono un certo impegno nei preparativi. Bisogna apparecchiare per bene la tavola, abbellendola magari con dei particolari centrotavola stagionali. Soprattutto, però, richiede la stesura di un magnifico e goloso menù, che non potrà non concludersi con un delizioso dolce. Una buona idea e poco scontata potrebbe essere in questo periodo una morbida mousse di castagne.

Ovviamente dovranno anche esserci le bevande, immancabile qualche buona bottiglia di vino che si leghi alla perfezione al menù.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Eccoci dunque pronti ad accogliere i nostri ospiti dopo i vari preparativi e che ci accingiamo a stappare il vino da versare… Tante volte, giunti a questo punto, sorge un increscioso imprevisto: il tappo di sughero si è irrimediabilmente spezzato.

Ecco come estrarre un tappo di sughero rotto dalla bottiglia di vino con 4 pronte strategie

Sembra quasi una legge di Murphy, ma puntualmente, se il tappo di sughero dovrà rompersi, lo farà sempre davanti agli altri. Sempre quando abbiamo ospiti davanti che attendono con il calice in mano.

Il tappo può rompersi per svariati motivi, talvolta proprio per colpa nostra. Magari, presi dalla frenesia del nostro ruolo di perfetti padroni di casa, non abbiamo infilato bene e in fondo il cavatappi. Talvolta, però, potrebbe essere per la qualità scadente del sughero o perché vecchio.

In ogni caso, la bottiglia di vino può essere salvata, basta armarsi di prontezza e dei giusti strumenti.

Se il sughero si è semplicemente rotto in due, basterà inserire nuovamente il cavatappi per estrarne l’altra metà. Attenzione però a non farlo penetrare completamente poiché rischieremmo di spezzarlo ulteriormente.

L’altra soluzione è per coloro che sono ben attrezzati in fatto di vino. Infatti, si basa su un particolare cavatappi, quello a lame. Uno strumento molto in voga tra gli esperti, proprio perché tramite le lame estrae con delicatezza il sughero senza danneggiarlo.

Tappo spezzato sotto il collo della bottiglia o all’interno

Purtroppo a volte la situazione è più ostica, poiché il pezzo di tappo rimasto all’interno potrebbe essersi incastrato sotto il collo della bottiglia. In questo caso, serviamoci del manico di un cucchiaio per liberare il vino. Con il manico spingeremo il pezzo di tappo dentro la bottiglia e poi travaseremo il vino in un decanter, che è anche più chic.

Altra brutta situazione è quando il tappo ha creato diversi pezzettini riversatisi all’interno. Ugualmente, travaseremo il nostro vino e per disfarci degli scarti lo filtreremo con un sottile fazzoletto di cotone o con un colino, di quelli usati per lo zucchero a velo.

Quindi niente panico, ecco come estrarre un tappo di sughero rotto dalla bottiglia di vino con 4 pronte strategie per salvare bevanda e serata.

Approfondimento

Premiato per il miglior rapporto qualità-prezzo questo vino prelibato sprigiona fragranti note fruttate al palato