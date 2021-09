Le truffe ormai sono diventate all’ordine del giorno. Anziani truffati da coloro che si camuffano da operatori del settore dell’energia elettrica, gente truffata dalla propria carta di credito. A proposito, il team di ProiezionidiBorsa si è già occupato del caso, descrivendo come gli acquisti online sono diventati pericolosi.

Ma purtroppo non è finita qui. Internet è uno spazio dinamico con i suoi pro e i suoi contro e tra quest’ultimi di certo non mancano le truffe. Infatti parecchie persone sono cadute nella trappola di questa truffa online via e-mail. Così come altre sono cascate alla truffe di privati malfattori attraverso false inserzioni su Facebook.

Insomma, bisogna tenere gli occhi ben aperti poiché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Proprio perché le truffe avvengono giornalmente, si sta propagando nel settore dei mobili. Vediamo nel dettaglio.

La truffa in casa

Riguarderà, fortunatamente, poche persone ma è capitata una truffa che concerne l’arredamento della casa e, in particolare, i mobili. Abbiamo mai sentito di un conoscente che ha ordinato e pagato un mobile ma che questo effettivamente non sia mai arrivato a destinazione?

Molto spesso questo accade per il fallimento dell’azienda causata dalla crisi e il periodo che abbiamo vissuto (e che continuiamo a vivere) di certo non ha aiutato.

Pochi conoscono questa truffa che riguarda l’arredamento della casa ma ecco come comportarci

Sicuramente non sarà bello aver pagato dei mobili con la consapevolezza che questi non raggiungeranno mai la nostra casa. Ma prestando particolare riguardo verso alcuni dettagli potremmo difenderci da alcuni raggiri. Considerando che sono giunte poche notizie circa le truffe provenienti da questo settore, non bisogna allarmarsi troppo. Infatti pochi conoscono questa truffa che riguarda l’arredamento della casa ma ecco come comportarci.

Gli operatori in cattiva fede si possono scovare da alcuni dettagli e probabilmente non fanno parte delle aziende che operano da tantissimi anni. Ecco, dunque, il primo punto su cui porre l’attenzione. Bisogna, infatti, prima di acquistare un mobile, fare delle ricerche circa l’operato.

Altro dettaglio è la pubblicità insistente e per certi versi “surreale”. Una strategia di marketing che utilizza delle parole chiave che attirano l’attenzione del consumatore è normale, ma non deve essere veemente. Una pubblicità che ci ritroviamo sulla casella di posta elettronica, sulla cassetta postale o come inserzione su Internet è già sospetta.

Anche il tempo è importante perché se l’operatore ci dà un tempo limitato e breve quasi “costringendoci” ad accettare l’offerta e in più a dare l’acconto, bisogna stare molto attenti. Per quanto riguarda, invece, il capitolo “pagamento”, è meglio utilizzare un metodo che attesti la tracciabilità.