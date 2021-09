L’estate sta finendo, l’autunno è alle porte ed è tempo ormai di cambio degli armadi. Messi via costumi, sandali e magliette, inizia la ricerca dei capi più cool per la stagione più fredda dell’anno. E tra questi non può mancare il capospalla per eccellenza: il cappotto.

Lungo, corto, ampio, stretto: ce n’è per tutti i gusti, l’importante è scegliere quello che più si addice alla propria personalità e al proprio stile. I cappotti sono infatti in grado di trasformare anche i look più semplici in look sofisticati ed eleganti. Ecco, quindi, i cappotti di tendenza per il prossimo inverno.

Un po’ di storia

Per ripercorrere la nascita del cappotto come lo conosciamo oggi, dobbiamo spostarci in Francia e tornare indietro di qualche centinaio di anni, esattamente nel XVIII secolo. I primi a indossare i cappotti, o meglio, le marsine, soprabiti ricamati e lunghi, furono in realtà gli uomini nobili francesi. Successivamente, nasce la variante femminile che, nel 1800, si evolve in molteplici versioni.

E’ dai primi anni del 1900 che il cappotto inizia a trasformarsi, avvicinandosi sempre più ai modelli che conosciamo oggi: degli anni Trenta è la versione con le spalle importanti, negli anni Quaranta fanno tendenza le linee squadrate, tanto che anche le star di Hollywood iniziano a indossarlo.

A renderlo un must have dell’armadio femminile è stato, però, Christian Dior negli anni Cinquanta. Da quel momento in poi, il cappotto è diventato un capo imprescindibile per ogni donna contemporanea amante della moda.

Ecco i cappotti di tendenza per il prossimo inverno

A prescindere da cosa si indossi sotto, il vero protagonista è lui: il cappotto. Vediamo insieme quali sono i modelli di tendenza per la prossima stagione invernale:

Di fianco a cappotti eleganti e sofisticati, nei prossimi mesi vedremo tantissimi piumini, un must per chi vuole distinguersi con un tocco di eccentricità senza dimenticare il comfort e la comodità. Via libera quindi a maxi volumi, fantasie fiorate o stampa militare;

Immancabile, il cappotto color cammello, che quest’anno aggiunge un tocco in più: la cintura di pelle in vita. Sì, perché se è vero che la linea classica è sinonimo di eleganza e va oltre qualsiasi tendenza del momento, aggiungere un tocco in più attraverso la scelta accurata di accessori da abbinare rende unico e inimitabile il proprio stile;

E per chi ama attingere dall’armadio del proprio partner, ecco che arriva la terza tendenza per la moda autunno inverno 2021: il montgomery. Un capospalla con cappuccio e bottoni dal taglio sartoriale quadrato, con una lunghezza che può variare dai fianchi al ginocchio.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, l’importante è scegliere quello che ci fa sentire più belle.