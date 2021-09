Sono poche le faccende domestiche più spiacevoli della pulizia del bagno. E quando si tratta di pulire lo scopino del WC, a volte ci assale un senso di disgusto che ci fa rinunciare all’impresa in partenza.

Pulire lo scopino del WC è però assolutamente necessario. Si tratta infatti di uno degli oggetti più sporchi della casa. Se non lo disinfettiamo regolarmente rischiamo non solo che si sprigionino dei cattivi odori in bagno, ma anche che proliferino dei batteri nient’affatto benefici per la nostra salute.

Se però proprio non vogliamo sporcarci le mani, niente paura. Esiste un metodo per pulire lo scopino del WC senza doverlo toccare. Vediamo di che cosa si tratta.

È disgustoso ma necessario, ecco come pulire lo scopino del WC senza toccarlo

Non serve molto per avere uno scopino del WC sempre pulito e igienizzato. Basta un prodotto disinfettante e smacchiante. Perfetta a questo scopo è ad esempio la candeggina.

Ecco come possiamo utilizzarla per pulire lo scopino del WC.

Questa procedura va fatta alla sera in modo da dare tempo allo scopino del WC di disinfettarsi alla perfezione.

Prima di andare a dormire versiamo circa un bicchiere di candeggina nella tazza del water. Facciamo attenzione a non provocare schizzi, e a proteggere viso, occhi e vestiti. Teniamo anche la finestra del bagno aperta per non respirare il cattivo odore della candeggina.

Immergiamo lo scopino nel WC con la candeggina

Una volta versata la candeggina nella tazza del water, immergiamo lo scopino. Si raccomanda di non eccedere con la quantità di candeggina. Se la concentrazione è troppo alta, infatti, la plastica dello scopino potrebbe danneggiarsi.

Una volta posizionato lo scopino nella tazza del water, lasciamolo immerso per tutta la notte. La candeggina provvederà alla pulizia delle tracce di sporco sullo scopino. Inoltre, ucciderà tutti i batteri presenti, eliminando le fonti di rischio per la salute e i cattivi odori.

Sciacquiamo lo scopino tirando l’acqua del WC

La mattina dopo, tiriamo l’acqua per almeno due volte. In questo modo risciacqueremo alla perfezione lo scopino, senza mai doverlo toccare.

Pizzichiamolo sotto alla tavoletta del water, con l’estremità dello scopino sospesa sopra alla tazza, e lasciamolo asciugare completamente.

Il nostro scopino sarà nuovamente pulito, bianco e disinfettato, con il minimo sforzo da parte nostra.

Se poi vogliamo pulire anche il water, non occorre comprare prodotti specifici super costosi. È facile produrre a casa le pastiglie deodoranti per il water. Ecco come.