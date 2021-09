La birra è una tra le bevande più amate e consumate al Mondo. Nella classifica tra le bevande più consumate è, infatti, in terza posizione, in coda solo dopo il vino e il caffè. La sua posizione non è per nulla scontata se si pensa alla grande diffusione che la birra ha in tutto il Mondo. Di marchi e tipologie ne esistono ormai a centinaia e la birra è in assoluto la migliore amica del salato, delle fritture e delle cene a base di pizza. Anche se ci sono anche altre bevande da abbinare alla pizza per evitare il gonfiore allo stomaco.

È una delle bevande più antiche del Mondo, si pensa, infatti, sia nata attorno al VII millennio a.C. Dall’antico Egitto, al tempo dei Sumeri, la bevanda color oro ha accompagnato l’uomo fino ai giorni nostri. In alcune popolazioni veniva addirittura impiegata come medicina, ma non solo.

Le birre a bassa gradazione alcolica, o diluite in alcuni casi con acqua e miele, venivano date ai neonati quando le madri non producevano latte. Ad oggi, invece, un impego del genere sarebbe impensabile e lasciamo volentieri la birra alle serate con gli amici e alle cene a base di pizza. In molti, però, non resistono al fascino della birra e la bevono in qualsiasi ora del giorno. Questo potrebbe tuttavia essere sconsigliato per la salute, vediamo il perché.

Ecco il motivo per il quale è sconsigliato bere la birra a stomaco vuoto

Come sappiamo, la birra è composta da malto, lievito, acqua e luppolo e in genere per 100 ml di birra corrispondono circa 60 kcal. La birra ha un contenuto alcolico che varia dal 3 al 9% di alcol. Essendo una bevanda con un basso contenuto alcolico, aumenta la produzione di acido gastrico nel nostro stomaco, che l’alcol andrà a indebolire. Questo provoca un cattivo funzionamento dell’acido gastrico, che indebolendosi non svolge più al meglio la sua funzione all’interno dello stomaco.

Cosa succede nel nostro stomaco e nel nostro corpo dopo aver bevuto?

Dopo appena 5 minuti, l’alcol arriverà nello stomaco e sarà distribuito nel sangue. Gli effetti dell’alcol, di norma, saranno avvertiti dopo circa un’ora e si presenterà l’esigenza di correre al bagno. La minzione post birra, in genere molto abbondante, andrà a farci espellere molti liquidi, che avranno bisogno di essere reintegrati per non incorrere nella disidratazione.

La nostra amata birra a stomaco vuoto, tuttavia, avrà i suoi effetti anche il giorno successivo. Non sarà, dunque, strano se dovessimo manifestare emicrania, spossatezza e vertigini. Il nostro organismo, infatti, non avrà ancora espulso del tutto l’alcol assunto. Mangiare cibo solido prima di bere una birra, al contrario, aiuterà il nostro organismo ad assorbire e tollerare meglio l’alcol che andremo ad ingerire. Ed ecco, quindi, il motivo per cui è sconsigliato bere la birra a stomaco vuoto.

