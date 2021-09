Qual è la strategia che si mette in atto quando scegliamo il detersivo per i piatti? Andiamo su quello più economico? Quello più costoso? Quello che contiene più prodotti naturali? O quello che lascia un buonissimo profumo? E una volta fatta la nostra scelta, siamo sicuri che sia il migliore? Allora, ecco i migliori detersivi per i piatti da usare per far brillare le nostre stoviglie secondo i testi condotti dalla rivista svizzera Ktipp. Scegliere il giusto o migliore detersivo può risultare complicato, perché la scelta da fare non è tra due prodotti, ma in commercio ce ne sono tantissimi. Vediamo allora quali sono stati i risultati del test condotto da Ktipp.

Il test su 12 prodotti

Il test è stato fatto su 12 prodotti ed è stata analizzata la loro capacità di rimuovere i residui di cibo fresco o secco. Per cibo fresco s’intende, ad esempio, il sugo della pasta oppure l’olio dell’insalata. Mentre per cibo secco s’intende lo sporco ostinato, quello che grattiamo via ore e ore. Da questa analisi sono venuti fuori i migliori e i peggiori prodotti. Di questi 12, però, solo alcuni sono venduti anche in Italia, e quindi faremo riferimento a quelli che possiamo trovare nel nostro Bel Paese.

Come appunto accennato prima, i prodotti testati sono 12 ma non tutti si possono acquistare in Italia. Tra quelli che si trovano in Italia, dunque, quali sono i migliori? Secondo i test i migliori sembrano essere W5 della Lidl, Splendid e Palmolive.

Ecco allora i risultati dei test condotti da Ktipp sui 12 prodotti testati. Ricordiamo, ovviamente, che in Italia si possono trovare tantissimi altri prodotti che in Svizzera non ci sono. E che quindi, magari, cercando bene online o leggendo risultati di altri test possiamo trovare altri prodotti ancora migliori di questi citati dalla rivista svizzera.

Ci sono moltissime associazioni, sia italiane sia straniere, che conducono quotidianamente test sui prodotti per verificarne l’efficacia e la sicurezza. I test si effettuano non solo sui detersivi, ma anche su creme, lavastoviglie, lavatrice e televisori. Insomma una vera guida al consumatore, che in questo modo potrà seguire i consigli dei test fatti. Ma ovviamente l’ultima parola è sempre quella del consumatore che magari nonostante i test dicano una cosa, egli può sempre andare nella direzione opposta.

