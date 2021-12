In molti preferiscono il miele rispetto allo zucchero. La convinzione è quella che sia più salutare, sicuramente soddisfa di più il palato.

Il miele è un alimento naturale prodotto dalle api e amato dai bambini ma anche dagli adulti. Quando si scrive di miele ci si riferisce al prodotto in generale senza rendersi conto che ne esistono diverse tipologie.

Oltre alle più diffuse di castagno e acacia, infatti in commercio possiamo trovare anche altre tipologie di miele.

Il miele millefiori e quello di arancio possono essere una ottima alternativa al miele classico. Una scelta dolce e gustosa che, sicuramente, non deluderà le aspettative.

Ecco il miele migliore da comprare al supermercato per chi vuole spendere meno di 5 euro

Il miele millefiori, di colore ambrato, si inserisce tra le varietà leggermente meno dolci rispetto agli altri. Il gusto molto delicato contiene delle note fruttate che lo rendono perfetto abbinato ai formaggi freschi.

Tra tutti i tipi di miele è quello che, più di altri, viene utilizzato come rimedio casalingo alla tosse di stagione. Infatti è davvero perfetto abbinato al latte ma anche al tè.

Inoltre viene utilizzato molto frequentemente nella produzione di dolci e in pasticceria. Tra i mieli millefiori che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato la classifica di Altroconsumo ne inserisce ai primi posti alcuni al di sotto dei 5 euro. Ecco, quindi il miele migliore da comprare al supermercato per chi vuole spendere meno di 5 euro.

Tra questi troviamo l’Esselunga Top, l’italiano Manusol distribuito da MD, il miele millefiori del Carrefour e Dolciando di Eurospin. Si tratta di prodotti non sempre provenienti dall’Italia che, però, sono riusciti ad ottenere un buon punteggio nonostante il prezzo più basso.

Arancio

L’altra tipologia di miele molto amata è quello di arancio dal gusto dolce ma agrumato. Il colore di questo miele è molto chiaro rispetto agli altri, dal bianco al giallo chiarissimo.

Oltre che come sostituto dello zucchero nel caffè e in pasticceria è un tipo di miele che può essere utilizzato anche per preparare prodotti per capelli.

Infatti è perfetto per dare vita a maschere per capelli che nutriranno la chioma senza appesantirla.

Un miele ideale anche per la preparazione di alimenti dolci e salati, il meglio riesce a darlo abbinato a formaggi come scamorza o caciocavallo.

Anche in questo caso sarà possibile trovare miele d’arancio a buon prezzo al supermercato ma anche su store online quali Amazon. Tra questi troviamo il miele di zagara di arancio di Sicilia e Agrisicilia miele di arancio da agricoltura biologica.