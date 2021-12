Arriva quel periodo dell’anno in cui sentiamo la necessità di cambiare, ma non sappiamo in che modo. Tra un mese sarà il 2022 e chissà cosa avrà in serbo per noi. Anche se già un pochino le stelle si stanno rivelando. Ad esempio non Acquario, Toro o Gemelli, ma per il 2022 il vero segno fortunato sarà questo. Ma in realtà sappiamo anche che altro che bob o pixie cut, è questa la tendenza capelli che spopolerà per il 2022.

Nel caso in cui non fosse chiaro per tutto il 2021 è andato di moda il capello corto: il famoso bob o caschetto. Poi di questo ci sono tantissime varianti, quello che è leggermente più lungo, quello con la frangia para, quello con la frangia a tendina, quello scalato da dietro in avanti. Insomma le opzioni sono tantissime e tutte molto fattibili. Dalle sfilate 2022 è emerso un altro trend, che stiamo iniziando a vedere anche in città. Di cosa si tratta?

Altro che bob o pixie cut, è questa la tendenza capelli che spopolerà per il 2022

Infatti sembra tornare il capello lungo, ma non un capello lungo qualsiasi. La tendenza capelli per il 2022 sarà avere i capelli molto lunghi, no extension, tagliati pari, super lisci, senza volume e con la riga al centro (opzionale).

E ci sono alcuni brand che amano questo trend, e infatti lo hanno sottolineato durante gli show 2022. Da Chanel il taglio lungo paro a spaghetto senza volume faceva da padrone su chiome castane e bionde. Come sulle modelle Felice Nova Noordhoff, Abby Champion, Rianne van Rompaey e Mika Schneider.

Regina indiscussa del capello liscio a spaghetto è Versace. E anche qui tante le modelle e super star che, sfilando, hanno portato il capello in questo modo. In primis l’artista Dua Lipa, volto anche del brand, poi Mona Tougaard, Precious Lee, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski e la top Naomi Campbell.

Quindi per il prossimo anno non resta che farsi crescere i capelli e poi fare una bella piega liscia. Di quelle super lisce che con un delicato soffio il capello inizia a spostarsi perché leggero come una piuma. Sul colore da fare ci sono mille possibilità, anche se di tendenza vanno le sfumature di rosso e ora tutte stanno iniziando a usare questa radice dall’effetto naturale rosso. Se poi i capelli li abbiamo corti ma li desideriamo lunghi, allora possiamo infrangere la regola delle extension e usarle. Ma è importante fare un taglio che le nasconda bene.

Approfondimento

