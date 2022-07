Mercurio abbandona i Gemelli e porta soldi e fortuna al gioco a questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto a giugno

Da giorni sono in corso movimenti nel cielo astrale. Il 22 giugno il Sole ha lasciato la casa dei Gemelli per spostarsi in quella del Cancro. Lo stesso percorso lo compiranno anche altre due stelle, Mercurio e Venere, i cui transiti sono attesi per il 6 e il 19 del mese di luglio.

Si tratta di due passaggi alquanto importanti e cruciali, per tutta una serie di ragioni. Venere attraversa il cielo dei vari segni zodiacali una sola volta l’anno e il suo passaggio lascia sempre il segno, non è mai incolore. Questo vuol dire maggiore armonia o recupero del feeling all’interno di una coppia. Oppure che è arrivato il tempo giusto per conquistare un amore difficile o titubante.

Mercurio, invece, in astrologia rappresenta l’astuzia, la rapidità d’azione, l’agire seconda logica e criterio. Ne risulteranno protette le sfere del lavoro e della professione in generale, specie per gli autonomi. Lo stesso dicasi per il campo dei soldi e dei piccoli colpi di fortuna, anche al gioco (a volte bastano anche 2 euro per vincere 500mila euro). Finalmente, dunque, a luglio Mercurio abbandona i Gemelli e porta soldi e fortuna al gioco ai segni d’acqua.

Gli altri movimenti attesi nei primi giorni di luglio

Tuttavia, il novero delle novità astrali non riguarda solo il passaggio di stelle tra Gemelli e Cancro. Sempre giorno 6 assisteremo al transito di Marte in Ariete dalla casa del Toro, dove si unirà all’influenza di Urano già da tempo nel segno. Marte si rivelerà una carica di energie, tanta voglia di fare e di vivere a mille l’estate 2022. Andando oltre scopriamo che Giove continua a stazionare in Ariete, mentre il 13 luglio ci sarà la Luna piena di luglio. Questo mese l’astro lunare brillerà dal cielo del Capricorno.

Infine, ricordiamo che i segni al top di quest’estate saranno principalmente i segni di fuoco, ossia Ariete, Sagittario e Leone. Per i nati sotto questi segni è in arrivo una stagione d’oro in tutti i campi, dal lavoro alle vacanze, dalla salute all’amore e la famiglia.

Mercurio abbandona i Gemelli e porta soldi e fortuna al gioco a questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto a giugno

L’arrivo di Mercurio nella casa del Cancro segnerà la svolta per questo segno e gli altri due segni di acqua, Scorpione e Pesci. Tuttavia, è bene precisare che si tratterà di un influsso positivo ma non così forte come ci si sarebbe atteso. Ci sono ancora delle quadrature negative (come quella di Giove in Ariete) che remano contro.

Il lavoro procede bene e nel verso giusto, ma tutto avanza a fatica e quindi risulta più pesante. Per l’amore e la rivincita dei sentimenti occorrerà attendere l’arrivo di Venere giorno 19. Mercurio, invece, non farà mancare i piccoli colpi di fortuna, inclusi quelli al gioco.

In definitiva, luglio segnerà un buon recupero rispetto al mese di giugno, che è stato molto negativo per i 3 segni d’acqua. Per i fuochi d’artificio bisognerà ancora attendere, ma intanto è ora di fare i primi salti di gioia.

