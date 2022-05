Qualcosa per coprirsi dal sole caldo quando si è al mare è strettamente necessario. Infatti anche il cuoio capelluto va protetto e, dato che non possiamo metterci la crema solare in testa, allora bisogna pensare a delle alternative.

La prima cosa a cui si pensa è il cappellino, solitamente quello da baseball, accessorio che in realtà sta andando tantissimo. Ma è indossato soprattutto in città, per il mare la scelta cade su altro.

Il foulard può anche essere una bella alternativa. Magari quelli preziosi di Hermès oppure quelli iconici di Pucci. Ma il foulard in testa è da un po’ che non si vede più, lo si usa di più legato attorno alla borsa oppure al collo.

Allora per coprirci dal sole ci rimane un solo accessorio. Colorato, leggero e alla moda. Per quando invece siamo in città ci sono due colori da abbinare per un’estate all’insegna del buon gusto.

Basta cappellini con visiera o foulard in testa perché è questo l’accessorio mare che ha conquistato i bagnanti

Il cappello da indossare quest’estate è quello da pescatore all’uncinetto. Un vero gioiello da mettere sulla testa. E dato che è un trend estivo, sono tantissimi i brand che lo hanno fatto. Quello che sicuramente hanno tutti in comune è la forza del colore, infatti sono cappelli completamente multicolore.

Le proposte della moda

La prima proposta è quella di Etro. Il marchio italiano ha realizzato un cappello crochet in cotone con sette colorazioni diverse, che vanno dal blu fino ad arrivare all’arancio, passando per il rosa. Presente anche il patch logo frontale del brand.

Realizzato in una varietà di filati color pastello è invece il cappello da pescatore in crochet di Acne Studios.

Unico nel suo genere è invece il cappellino lavorato a mano con la tecnica dell’uncinetto di forte_forte. Prodotto che unisce i colori dell’estate e del cielo in righe irregolari. Il materiale scelto è up-cycled, e questo va a confermare la grande attenzione del brand nei confronti dell’ambiente. Non passa inosservato il dettaglio sfrangiato sul retro.

Sempre multicolore e a righe è il cappello crochet di Missoni made in Italy. Anche Valentino inserisce nella gamma prodotto il cappello da pescatore dal design a righe multicolore lavorato in maglia crochet.

Iconico è il cappellino di Prada dal taglio streetwear che per questa stagione estiva si addolcisce. Infatti viene proposto in una nuova variante in rafia, ricamato sul davanti con logo lettering.

E quindi basta cappellini con visiera o foulard in testa, ora non dobbiamo fare altro che indossare quelli crochet. Possiamo farli anche noi a casa, sempre se siamo capaci, creando deliziosi accessori che possiamo abbinare con 3 borse iconiche di stagione.

