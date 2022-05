La voglia di dolce continua nonostante l’arrivo del caldo, ma di certo rimanere diverso tempo davanti il forno o i fornelli è praticamente impossibile. Per soddisfare i nostri palati, però, mangiare un gelato fatto in casa potrebbe essere noioso e non appagare proprio al 100%. Inoltre, in occasione di compleanni e ricorrenze varie, servire una bella torta è inevitabile. Ma non potremmo proporre dessert invernali, piuttosto sarebbe anche meglio preparare qualcosa che non preveda cottura e che sia rinfrescante e goloso.

Al posto del tiramisù o creme al cucchiaio prepariamo questa torta fresca senza uova e burro pronta in 15 minuti

Molti cercano sempre alternative al classico tiramisù, aggiungendo frutta fresca e spremute al posto del caffè, visto anche la semplicità per comporlo. Potremmo realizzarlo, ad esempio, con un gelato alla vaniglia e fragole, con una crema al mascarpone o della panna montata e ricotta. Chi, invece, non vuole perdere molto tempo, preferisce un dessert al cucchiaio, da proporre dopo cena per concludere in bellezza la serata. Per esempio, una crema al limone facile, un budino o una spumosa mousse.

Il dessert al cucchiaio si prepara in pochi minuti con latte, succo di limone, tuorli, zucchero e farina, facendo addensare sul fuoco il mix di ingredienti. Poi potremmo accompagnare la crema con cereali, frutta, biscotti tritati o del pan di spagna.

Perché, però, non provare una gustosa torta estiva, senza cottura e con pochi ingredienti, al posto del tiramisù o creme al cucchiaio per stupire i nostri ospiti?

La ricetta

Per dare vita a questa golosissima torta usiamo un frutto di stagione dolce e molto saporito, come il melone. Per realizzare la ricetta serviranno i seguenti ingredienti:

un kg di melone;

savoiardi, o biscotti secchi q.b;

300 gr di panna montata;

400 gr di yogurt greco;

spremuta di agrumi o succo di melagrana;

50 gr di zucchero.

Prendiamo mezzo melone e frulliamo la polpa, l’altra metà servirà alla fine per guarnire. Quindi, prendiamo una tortiera con cerniera e mettiamo sul fondo i biscotti, che bagneremo con il cocco o la spremuta. Mescoliamo delicatamente, in una ciotola a parte, lo zucchero, lo yogurt e la panna montata, aggiungendo anche la purea di melone, preparata precedentemente. Potremo cominciare a riempire lo stampo, fino a sotto il bordo, con la crema e lasciamo freddare in frigorifero.

Nel frattempo, prepariamo la decorazione con il restante melone, realizzando delle fettine molto sottili. Potremmo creare delle piccole rose, arrotolando le fette, oppure disponiamole a cerchi concentrici. Prendiamo la torta dal frigo, decoriamo con la frutta e diamo una spolverata di zucchero a velo o qualche goccia di miele prima di servirla.

