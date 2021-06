La pandemia ha diviso i clan familiari in tutto il Mondo, ma ora è arrivato il momento di rivedersi. E magari di festeggiare. Agriturismi e ristoranti sono full di matrimoni rimandati.

Molte coppie che si sposano non possono fare a meno di invitare tutti i parenti e gli amici richiesti dai genitori. Dunque, dovranno invitare meno amici, dovranno abbassare il budget e magari scegliere un posto meno chic per ritrovarsi con una festa che si preannuncia noiosa e piena di gente vecchiotta.

Ecco come venire fuori da questa impasse con l’idea geniale per una festa di nozze low cost con parenti e amici attempati. Che magari non possono neanche spendere troppo per vestirsi. Il party di famiglia diventerà irresistibile. E rischia di superare, in divertimento e risate, pure quello con gli amici di scuola e della propria compagnia.

Lo stile è tutto un programma

L’idea geniale che risolve il problema perché richiede una location non costosa e soprattutto molto pacchiana è la festa “Tv revival”. Tutta ispirata alle serie televisive del passato.

La pizzeria di cattivo gusto fuori città, con tavoli all’aperto e l’arredamento-accozzaglia di stili, dove nessuno si sogna di festeggiare le nozze, è perfetta.

Bisogna ora organizzare un colpo d’occhio incredibile, una full immersion in “Charlie’s Angels”, “Love Boat”, “Baywatch”, “Magnum PI”, “A-Team”, “Dinasty”, “Starsky & Hutch”, “Happy Days”, “La casa nella prateria”, “Dallas”, “Miami Vice”.

L’idea risulterà semplicemente irresistibile e creerà immediata empatia anche fra gli amici dei genitori e i parenti attempati. Che magari non si conoscono fra loro, ma seguivano con passione la stessa serie.

L’idea geniale per una festa di nozze low cost con parenti e amici attempati

Inviamo un invito che permetta a tutti di scegliere il tavolo e il proprio look in base alla serie preferita fra quelle indicate in una lista. La lista base la trovate già nel paragrafo precedente

Tutti hanno nell’armadio qualcosa che va bene per vestirsi. E non serve affatto la pancia piatta ai tavoli ispirati alla serie “Sandokan”. Possiamo aggiungere anche “Tenente Colombo”, “Zorro” e “Famiglia Addams” se necessario.

Indichiamo il numero di telefono di uno degli invitati, promosso “look master” che possa dare le indicazioni sull’outfit giusto a chi ha qualche dubbio. In tal modo gli sposi potranno anche decorare in modo diverso i tavoli e l’ambiente della festa senza spendere.

Basta scaricare da internet le sigle delle serie e pagare la SIAE per regalarsi una colonna sonora della festa sempre elettrizzante. Basterà mettere al centro dei tavoli dei confettini colorati e piccoli cubi di cartone sul quale saranno state incollate le immagini di una serie. Ogni tavolo o gruppo di tavoli porterà quel nome (es. Baywatch 1, Baywatch 2). E gli invitati si divertiranno un mondo.